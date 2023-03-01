G20: Брюссель очікує засудження війни РФ проти України

У Євросоюзі дали зрозуміти, що готові підтримати заключну декларацію зустрічі глав МЗС G20 лише у разі засудження війни Росії проти України. Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель розраховує на дипломатичний вплив Індії.

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз наполягатиме на засудженні агресивної війни Росії проти України в рамках зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20) в Індії. Про це глава європейської дипломатії заявив у середу, 1 березня, перед заходом в Індії. "Я впевнений, що потенціал індійської дипломатії буде використаний для того, щоб дати зрозуміти Росії, що ця війна має закінчитися", - зазначив Боррель, якого цитує інформагенція Reuters.

Водночас європосадовець наголосив: "Цю війну потрібно засудити". Так само в дипломатичних колах ЄС заявили, що підтримають декларацію 20 провідних економік світу тільки у разі засудження війни РФ проти України.

Перед відльотом до Нью-Делі міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) також закликала колег по G20 "дати

чіткий сигнал проти російської агресії в Україні". Група повинна присвятити всю свою енергію головним глобальним викликам, заявила Бербок. "Це також означає, що ми повинні протистояти цинічній грі, яку веде Росія і намагається вбити клин у світову спільноту", - наголосила німецька міністерка.

Лавров теж буде на зустрічі у Нью-Делі

Очікується, що в нинішній зустрічі глав МЗС провідних економік світу візьме участь міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Також у форумі візьмуть участь держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган. Тим часом у МЗС ФРН повідомили, що індійське головування в G20 "дуже прагматично ставиться до присутності російських представників, тому з Росією заплановані суто робочі сесії, жодної офіційної супровідної програми".

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Індія досі не засудила Росію за війну проти України. Навпаки, найбільша за чисельністю населення країна світу, вважається разом з Китаєм найбільшим покупцем російської нафти. Тим часом у посольстві Росії в Нью-Делі заявили, що мають намір на зустрічі "твердо і відкрито говорити про причини й винуватців нинішніх серйозних проблем у світовій політиці й світовій економіці". На переконання російських дипломатів, саме "деструктивна політика США та їхніх союзників вже поставила світ на межу катастрофи".

На зустрічі міністрів фінансів G20 в Індії минулого тижня лише 18 країн-членів домовилися про спільну позицію проти війни Росії в Україні. Разом з Росією Китай також відкинув схвалену рештою країн заяву, в якій засуджувалася війна та яка вкотре містила заклик до виведення російських військ.