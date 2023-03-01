Саміт G20 в Індії: війна в Україні загострює дискусії

На саміті Великої двадцятки, який розпочинається в Індії, значну увагу приділять війні РФ проти України. Через дискусії довкола російської агресії, держсекретар США навряд проведе окремі переговори з колегами з КНР і РФ.

У середу, 1 березня, в індійському Делі розпочинається дводенний саміт міністрів закордонних справ країни Великої двадцятки (G20), в якому мають взяти участь, зокрема, державний секретар США Ентоні Блінкен, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і голова МЗС Китаю Цінь Ган.

"Враховуючи характер і ситуацію, що розвивається в російсько-українському конфлікті, це буде важлива тема для обговорення", - зазначив очільник МЗС Індії Вінай Кватра. Водночас він висловив впевненість, що питання, пов'язані з продовольчою, енергетичною безпекою та добривами, на які впливає війна, також отримають "належну увагу".

Згідно з офіційною програмою, на вечір середи запланована лише вечеря, а робочі засідання в рамках саміту відбудуться у четвер, 2 березня.

Зустріч Блінкена та Лаврова є малоймовірною

Для міністра закордонних справ Росії участь в саміті G20 стане першою зустріччю з західними колегами з 2022 року, зауважує dpa. На аналогічному заході на Балі у липні 2022 року учасники проігнорували фотографування і вечерю з Лавровим. Він, своєю чергою, покинув саміт ще до завершення. Тоді за підсумками конференції не було опубліковано жодних заяв.

Цього року він рамках саміту планує провести ще й двосторонні зустрічі, зокрема з очільниками МЗС Китаю ті Індії, пише ТАСС. При цьому, як очікується, з китайським колегою Цінь Ганом він може обговорити в тому числі "мирні пропозиції" Китаю щодо припинення війни Росії проти України, які розкритикували західні країни.

При цьому зустріч Блінкена з Лавровим є малоймовірною, зазначає AFP. Так само під сумнівом і двосторонні переговори держсекретаря США з китайським колегою на тлі нещодавнього скандалу з повітряною кулею-шпигуном, через який Блінкен скасував візит до Пекіну, і застережень Вашингтону, щодо передачі КНР озброєнь РФ для війни в Україні.

Минулого тижня міністри фінансів країн G20 за підсумками дводенної зустрічі в Індії не змогли узгодити спільну заяву через формулювання щодо війни Росії проти України. Засудити її відмовились Китай та РФ.