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Прапори Франції, Великобританії та НімеччиниФото: picture alliance/Arco Images GmbH
КонфліктиУкраїна

ФРН заперечує конкретні плани "оборонного пакту" з Україною

Олександр Куницький
39 хв. тому

Німецький уряд заперечує повідомлення про те, що має разом із Великобританією та Францією конкретні плани щодо укладення "оборонного пакту" з Україною.

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Німеччина, Франція та Великобританія нині не мають конкретних планів щодо укладення "оборонного пакту" з Україною, заявив у неділю, 26 лютого, офіційний представник німецького уряду.

За його словами, дебати про гарантії безпеки для України розпочалися серед союзників по Північноатлантичному альянсу (НАТО) через кілька тижнів після початку війни, а "протягом кількох місяців не було жодного нового, конкретного статусу з цього питання".

"На останній зустрічі канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) і президента Франції Еммануеля Макрона з українським президентом Володимиром Зеленським це питання взагалі не відігравало жодної ролі", - цитує його агентство Reuters.

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"Оборонний пакт" з Україною

19 лютого прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак заявив, що союзники мають завершити розробку гарантій безпеки для України, коли зустрінуться на саміті НАТО в Литві 11-12 липня. Сунак висловив упевненість, що Україна зрештою вступить до Альянсу, але наполягає, що до цього має бути розроблений план забезпечення її безпеки. "Це розмова, яку ми повинні почати, тому що саміт у Вільнюсі - гарне місце для її завершення", - сказав він.

Згодом у американському виданні The Wall Street Journal з'явилася стаття, в якій стверджувалося, що Великобританія висунула, а Німеччина та Франція підтримали ідею "оборонного пакту" з Україною, який не означатиме її членства в Альянсі, натомість Київ зобов'яжеться розпочати мирні переговори з Москвою. За даними газети, таку пропозицію Шольц і Макрон нібито озвучили Зеленському під час зустрічі в Парижі 8 лютого.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що такий документ не зможе забезпечити той самий рівень захисту, який Україна отримала би від членства в НАТО. Пакт, очевидно, відображає бажання чинити тиск на Київ, аби він "погодився на врегулювання шляхом переговорів на невигідних умовах", переконані аналітики.

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ФРН заперечує конкретні плани "оборонного пакту" з Україною

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