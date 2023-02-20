Польща вимагає від НАТО гарантій безпеки для України

На думку польського президента Анджея Дуди, гарантії безпеки від Альянсу могли б відіграти важливу роль для бойового духу її військовослужбовців України.

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) надати повоєнні гарантії безпеки Україні. Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times , опубліковане у неділю, 19 лютого.

За словами Дуди, обіцянки гарантій безпеки "були б важливими" для України та морального духу її солдатів, посиливши "відчуття, що НАТО підтримує їх". Хоча Україна усвідомлює, що зараз вона не може вступити в НАТО, Київ очікує "партнерства з певними гарантіями безпеки", наголосив польський президент.

Дуда також закликав президента США Джо Байдена під час візиту до Варшави "в дуже рішучих висловлюваннях" підтвердити, що США беззастережно підтримують 5 статтю договору НАТО про колективну оборону, згідно з якою будь-який напад на державу-член Альянсу розглядається як напад на всіх учасників блоку, пише Financial Times.

Гарантії як в Ізраїля

Гарантії безпеки, яких вимагає Київ, могли б бути структуровані інакше, ніж 5 стаття НАТО. А саме зобов'язати провідні держави Альянсу, як-от США, Великобританія та Франція, надавати військову допомогу у разі нападу на Україну, зазначає видання.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, який разом із головою адміністрації президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком став співавтором офіційної пропозиції щодо післявоєнної безпеки України, назвав такі гарантії подібними до тих, які Ізраїль отримує від США.

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Гарантії військової допомоги

На конференції з безпеки в Мюнхені, що тривала з 17 по 19 лютого, американські та німецькі офіційні особи применшували необхідність гарантій безпеки для України, стверджуючи, що нинішня військова підтримка Заходу є тією гарантією, якої потребує Київ на поточному етапі, зазначає Financial Times. Проте Україна наполягає на тому, що, беручи до уваги досвід Будапештського меморандуму 1994 року, потрібні міцніші гарантії військової допомоги.

Низка членів НАТО насторожено ставляться до таких зобов'язань, побоюючись бути втягнутими у війну з Росією, і натомість виступають за посилення Збройних сил України, щоб вона могла захистити себе.