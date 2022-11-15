Шольц назвав неприйнятним мир на умовах Росії

Більшість учасників саміту G20 сходяться в оцінці війни проти України, вважаючи її неприйнятною, і їхня спільна позиція може бути важливою опорною точкою на найближчий час, упевнений канцлер ФРН.

Мирна угода, продиктована Росією, не буде прийнятною ні для України, ні для світової спільноти, впевнений канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz). Цю тезу буде відображено, зокрема, в підсумковій декларації саміту G20 в Індонезії, заявив він у вівторок, 15 листопада, виступаючи на пресконференції на Балі.

Шольц: Саміт G20 можна вважати успішним, незважаючи на важкі умови

За словами Шольца, основою для мирних переговорів має бути припинення російського вторгнення в Україну і виведення з території цієї країни всіх російських військ. Водночас він наголосив на важливості постійного діалогу. Обов'язковою умовою для його успіху буде "момент, коли Росія погодиться і прийме те, що їй зараз доведеться вибиратися з цієї ситуації", додав німецький канцлер. Шольц також повідомив, що за останні місяці він не тільки часто говорив із президентом України Володимиром Зеленським - "у Києві та телефоном", а й, як і раніше, знову і знову - з російським президентом Володимиром Путіним.

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Одночасно він зазначив, що саміт G20 в Індонезії можна вважати успішним, незважаючи на важкі умови його проведення. Учасники загалом вважають, що російська військова агресія є неприйнятною, а про застосування ядерної зброї не повинно йтися, заявив далі Шольц. Чіткі сигнали цього саміту на адресу Москви, за його словами, можуть стати важливою опорною точкою на найближче майбутнє.

Резолюція ООН про репарації та зернова угода РФ і України

Крім того, Шольц вказав на ухвалену напередодні Генасамблеєю ООН резолюцію про репарації РФ Україні, за яку виступила переважна більшість країн. Але й багато хто з тих країн, які на голосуванні в Нью-Йорку утрималися, переконані, що війна в Україні є "несправедливою і непотрібною", у цьому, за словами німецького лідера, він переконався в розмовах з їхніми представниками.

Глава німецького уряду також нагадав, що війна РФ проти України ставить під загрозу продовольчу безпеку в усьому світі. У зв'язку з цим він підкреслив важливість угоди про експорт українського зерна морським шляхом, укладеної за посередництва ООН і Туреччини. Термін дії "зернового коридору" закінчується найближчої суботи, 19 листопада.