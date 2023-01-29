  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (праворуч) і президент Росії Володимир Путін (ліворуч)
Канцлер Німеччини Олаф Шольц має намір продовжувати прямі переговори з президентом Росії Володимиром ПутінимФото: Kay Nietfeld/Sputnik/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Шольц планує далі розмовляти з Путіним для припинення війни

Степан Смишляєв
36 хв. тому

Президент РФ може припинити війну, ухваливши рішення вивести війська з України, наголосив канцлер ФРН. Він також зауважив, що надання танків та іншої допомоги Києву не робить Берлін стороною війни.

https://p.dw.com/p/4Mq0P

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) планує продовжувати прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним задля припинення війни РФ проти України. "Я також знову поговорю з Путіним по телефону, тому що це необхідно - говорити один з одним", - сказав канцлер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel, повідомляє у неділю, 29 січня, агенція dpa.

Шольц наголосив, що саме Путін може припинити "жахливу безглузду війну, яка вже коштувала сотень тисяч життів", ухваливши рішення вивести війська з України.

Німеччина не воює з Росією

На пресконференції у столиці Аргентини Буенос-Айресі ввечері у суботу, 28 січня, канцлер також наголосив: рішення передати Києву бойові танки Leopard 2 не робить ФРН прямою учасницею війни в Україні, "Це війна між Росією та Україною", - зауважив Шольц.

Він додав, що "фінансова, гуманітарна допомога чи зброя" для України не змінюють цей факт, і Німеччина зробить усе можливе, аби запобігти ескалації і війні між Росією та країнами Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Ця заява слідувала за словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), яка, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 24 січня та закликаючи союзників до згуртованості, серед іншого сказала: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного".

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала коментар Бербок доказом того, що Захід веде "заздалегідь сплановану проти Росії війну".

27 січня МЗС Німеччини наголосило, що заява міністерки була зроблена в контексті дискусії про єдину позицію Європейського Союзу, країн Великої сімки (G7) і НАТО щодо протидії агресивній війні Росії в Україні. "Російська пропаганда завжди хапається за заяви, фрази, позиції та погляди уряду Німеччини та наших партнерів і спотворює їх для власних цілей", - зазначив речник МЗС ФРН.

Читайте також: Росія про німецькі танки для України: "Червоні лінії" залишились у минулому

Танки Leopard 2 для ЗСУ: чим вони такі важливі

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські сили поблизу Бахмута, 26 січня 2023 року

Сили РФ продовжують наступ на трьох напрямках - генштаб ЗСУ

Конфлікти5 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Ukraine | Panzersperre in Kiew

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

ГУР vs СБУ: зірвані місії чи погані комунікації?

Політика27 січня 2023 р.
Архівне фото експозиції Німецького історичного музею та Музею гомосексуальності в Берліні. На фотографії - ув'язнений-гомосексуал концтабору "Аушвіц"

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Як у нацистській Німеччині переслідували гомосексуалів

Суспільство27 січня 2023 р.
external

Пілоти ЗСУ сподіваються на сучасну авіацію від Заходу

Пілоти ЗСУ сподіваються на сучасну авіацію від Заходу

Конфлікти27 січня 2023 р.02:35 хв.
Виставка в "Аушвіц-Біркенау"

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту - що це за дата

Суспільство27 січня 2023 р.
Німецький танк Leopard 2

Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Західні танки для ЗСУ - якість проти кількості на полі бою

Політика27 січня 2023 р.
Меморіал жертвам Голокосту "Дробицький Яр" у Харкові

"Побоююся, аби ця страшна війна не перекрила події минулого"

"Побоююся, аби ця страшна війна не перекрила події минулого"

Історія27 січня 2023 р.
На головну сторінку