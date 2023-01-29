Шольц планує далі розмовляти з Путіним для припинення війни

Президент РФ може припинити війну, ухваливши рішення вивести війська з України, наголосив канцлер ФРН. Він також зауважив, що надання танків та іншої допомоги Києву не робить Берлін стороною війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) планує продовжувати прямі переговори з президентом Росії Володимиром Путіним задля припинення війни РФ проти України. "Я також знову поговорю з Путіним по телефону, тому що це необхідно - говорити один з одним", - сказав канцлер в інтерв'ю німецькій газеті Tagesspiegel, повідомляє у неділю, 29 січня, агенція dpa.

Шольц наголосив, що саме Путін може припинити "жахливу безглузду війну, яка вже коштувала сотень тисяч життів", ухваливши рішення вивести війська з України.

Німеччина не воює з Росією

На пресконференції у столиці Аргентини Буенос-Айресі ввечері у суботу, 28 січня, канцлер також наголосив: рішення передати Києву бойові танки Leopard 2 не робить ФРН прямою учасницею війни в Україні, "Це війна між Росією та Україною", - зауважив Шольц.

Він додав, що "фінансова, гуманітарна допомога чи зброя" для України не змінюють цей факт, і Німеччина зробить усе можливе, аби запобігти ескалації і війні між Росією та країнами Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Ця заява слідувала за словами міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock), яка, виступаючи на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 24 січня та закликаючи союзників до згуртованості, серед іншого сказала: "Ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного".

Речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала коментар Бербок доказом того, що Захід веде "заздалегідь сплановану проти Росії війну".

27 січня МЗС Німеччини наголосило, що заява міністерки була зроблена в контексті дискусії про єдину позицію Європейського Союзу, країн Великої сімки (G7) і НАТО щодо протидії агресивній війні Росії в Україні. "Російська пропаганда завжди хапається за заяви, фрази, позиції та погляди уряду Німеччини та наших партнерів і спотворює їх для власних цілей", - зазначив речник МЗС ФРН.

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