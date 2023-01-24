  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Анналена Бербок під час виступу на засіданні ПАРЄ
Анналена Бербок під час виступу на засіданні ПАРЄФото: Jean-Francois Badias/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Бербок закликала Європу до згуртованості у допомозі Києву

Олександр Куницький | Ольга Лебедєва
2 год. тому

Взаємні звинувачення європейських країн не принесуть миру Україні, а лише допоможуть Путіну, заявила глава МЗС Німеччини у ПАРЄ та закликала спільно допомагати Києву.

https://p.dw.com/p/4MeXR

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала до згуртованості європейців у дискусіях щодо збільшення військової допомоги Україні та можливого постачання Києву бойових танків. Про це вона заявила на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі у вівторок, 24 січня.

Бербок наголосила, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти європейського світопорядку, європейської системи правосуддя, зокрема, здійснюючи атаку на Раду Європи та міжнародне кримінальне право. Тому, за її словами, необхідно надавати Україні більше військової допомоги, але також більше підтримувати її в інших сферах, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги та притягнення Росії до відповідальності.

Читайте також: Яке нове озброєння пообіцяли Києву на Заході

"Взаємні звинувачення лише розділяють Європу"

Відповідаючи на запитання про позицію Берліна щодо можливих поставок Україні основних бойових танків Leopard німецького виробництва, Бербок закликала відмовитися від взаємних звинувачень європейських країн та порівнянь обсягів військової допомоги, оскільки це не принесе Україні ні миру, ні свободи. За її словами, такі суперечки лише розділяють Європу, від чого виграють Росія та її президент Володимир Путін.

"Так, ми маємо більше робити для оборони України. Так, ми маємо робити більше і в питанні танків. Але головна і вирішальна деталь полягає в тому, щоб робити це спільно, а не кидатися звинуваченнями в Європі, тому що ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного", - додала глава МЗС ФРН.

Критика на адресу Берліна

Глава німецького уряду Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово піддавався критиці, зокрема серед соратників з правлячої коаліції, за нерішучість у питанні постачання танків Україні. Офіційний Берлін пояснює свою позицію зважуванням загрози ескалації війни Росії проти України та необхідністю міжнародної координації у питанні військової допомоги Києву. Водночас міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 24 січня наголосив, що Німеччина як країна-виробник танків Leopard несе особливу відповідальність.

Втім, як стверджує німецький тижневик Der Spiegel, після багатомісячних суперечок Шольц погодився передати Україні танки Leopard 2A6, а також дозволити іншим країнам реекспорт німецьких танків.

Віце-президент Єврокомісії: ЄС не кине Україну у цій війні

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Танк Leopard 2A6

Німеччина передасть Україні танки Leopard 2A6 - Der Spiegel

Політика3 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Німецький танк Leopard 2

Експерт: Позиція щодо танків завдає великої шкоди уряду ФРН

Експерт: Позиція щодо танків завдає великої шкоди уряду ФРН

Політика12 год. тому
НАБУ

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Що відомо про останні корупційні скандали в Україні

Політика23 січня 2023 р.
Танк ЗСУ біля Кремінної

Як війна РФ проти України впливатиме на ЄС у 2023 році

Як війна РФ проти України впливатиме на ЄС у 2023 році

Політика23 січня 2023 р.
Газета

"Вагання Німеччини щодо "Леопардів" суперечать її обіцянкам"

"Вагання Німеччини щодо "Леопардів" суперечать її обіцянкам"

Політика23 січня 2023 р.
Модульне містечко в Ірпені

"Температура в кімнаті падала до нуля"

"Температура в кімнаті падала до нуля"

Суспільство23 січня 2023 р.
Президент де Голль (л) та канцлер Аденауер у бронзі

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Німеччина і Франція: як смертельні вороги стали друзями

Історія22 січня 2023 р.
На головну сторінку