Бербок закликала Європу до згуртованості у допомозі Києву

Взаємні звинувачення європейських країн не принесуть миру Україні, а лише допоможуть Путіну, заявила глава МЗС Німеччини у ПАРЄ та закликала спільно допомагати Києву.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала до згуртованості європейців у дискусіях щодо збільшення військової допомоги Україні та можливого постачання Києву бойових танків. Про це вона заявила на засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі у вівторок, 24 січня.

Бербок наголосила, що Росія веде війну не лише проти України, а й проти європейського світопорядку, європейської системи правосуддя, зокрема, здійснюючи атаку на Раду Європи та міжнародне кримінальне право. Тому, за її словами, необхідно надавати Україні більше військової допомоги, але також більше підтримувати її в інших сферах, зокрема у питаннях гуманітарної допомоги та притягнення Росії до відповідальності.

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"Взаємні звинувачення лише розділяють Європу"

Відповідаючи на запитання про позицію Берліна щодо можливих поставок Україні основних бойових танків Leopard німецького виробництва, Бербок закликала відмовитися від взаємних звинувачень європейських країн та порівнянь обсягів військової допомоги, оскільки це не принесе Україні ні миру, ні свободи. За її словами, такі суперечки лише розділяють Європу, від чого виграють Росія та її президент Володимир Путін.

"Так, ми маємо більше робити для оборони України. Так, ми маємо робити більше і в питанні танків. Але головна і вирішальна деталь полягає в тому, щоб робити це спільно, а не кидатися звинуваченнями в Європі, тому що ми ведемо війну проти Росії, а не один проти одного", - додала глава МЗС ФРН.

Критика на адресу Берліна

Глава німецького уряду Олаф Шольц (Olaf Scholz) неодноразово піддавався критиці, зокрема серед соратників з правлячої коаліції, за нерішучість у питанні постачання танків Україні. Офіційний Берлін пояснює свою позицію зважуванням загрози ескалації війни Росії проти України та необхідністю міжнародної координації у питанні військової допомоги Києву. Водночас міністр оборони ФРН Борис Пісторіус (Boris Pistorius) 24 січня наголосив, що Німеччина як країна-виробник танків Leopard несе особливу відповідальність.

Втім, як стверджує німецький тижневик Der Spiegel, після багатомісячних суперечок Шольц погодився передати Україні танки Leopard 2A6, а також дозволити іншим країнам реекспорт німецьких танків.