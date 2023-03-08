Суд ЄС скасував санкції проти матері керівника ПВК "Вагнер"

Стосунки глави ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з матір'ю є суто сімейними, їх недостатньо для запровадження санкцій проти неї, заявив суд ЄС.

Суд Європейського Союзу задовольнив позов матері Євгена Пригожина - російського бізнесмена, наближеного до президента РФ Володимира Путіна. У середу, 8 березня, суд у Люксембурзі скасував санкції щодо Віолетти Пригожиної, запроваджені в лютому 2022 року через російську агресію проти України.

Навіть якщо засновник приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" відповідальний за дії, що порушують територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України, зв'язок Пригожиної з її сином, встановлений на момент ухвалення санкцій, "ґрунтується винятково на сімейних відносинах, а отже, є недостатнім, аби виправдати її занесення в оскаржувані списки", йдеться в рішенні суду.

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Євросоюз вніс матір Пригожина до санкційного списку 23 лютого 2022 року. Країни ЄС виходили з того, що вона "підтримує дії та політичну стратегію, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України". У квітні вона подала позов проти накладення на неї санкцій.

Адвокат Пригожиної стверджує, що ЄС проігнорував зобов'язання обґрунтувати рішення та припустився фактичних помилок. Зокрема, в позові заперечується, що мати Пригожина володіє двома фірмами, які заснував її син. Крім того, вона підкреслює, що її зв'язок із сином не означає порушення територіальної цілісності України в будь-якій формі з її боку, а реальною метою заходів щодо неї є удар по її синові.

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