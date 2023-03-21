В Україні ввели іспити з мови та історії для громадянства

Рада затвердила умови прийняття до громадянства України. Для цього треба буде скласти іспит з історії України, основ Конституції та української мови. Але будуть і винятки.

Верховна Рада запровадила обов'язковий комплексний іспит з історії України та основ Конституції для набуття громадянства України. За ухвалення законопроєкту №7606 в другому читанні та в цілому у вівторок, 21 березня, проголосував 281 депутат за мінімально необхідних 226, повідомляється на сайті парламенту.

Особи, які отримали посвідку на тимчасове проживання і на її основі український паспорт, мають скласти іспити з основ Конституції та історії України, а також на рівень володіння державною мовою протягом двох років з моменту прийняття до громадянства України.

Відтермінування іспитів на два роки можливе для людей, які мають визначні заслуги перед Україною або ж їхнє прийняття до українського громадянства становить державний інтерес. Також це стосується тих, хто на законних підставах служить за контрактом у Збройних силах України, Національній гвардії або Державній спеціальній службі транспорту, йдеться у повідомлення на сайті провладної партії "Слуга народу".

Відповідно до законодавчих змін, невиконання зобов'язань щодо іспитів є підставою для втрати громадянства.

До цього часу іноземці мали складати лише іспит на рівень володіння українською мовою перед подачею документів. При цьому для певних категорій осіб, як-от військовослужбовці, існували винятки. Ці заявники зобов'язувалися скласти іспит через рік після набуття громадянства.

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Петиція про іспит на українське громадянство

Улітку 2023 року українці підтримали електронну петицію щодо іспитів на громадянство. У ній значилося, що з 2014 року понад 19 тисяч росіян отримали українське громадянство, а з початком повномасштабної війни Росії проти України "потік охочих не зменшився". "Для отримання українського громадянства кандидатам достатньо лише невеликого переліку документів та заяви на отримання громадянства", - йшлося в петиції.

Її підписанти вважають, що іноземці, які хочуть отримати громадянство України, мають складати тести з української мови, історії України й на знання Конституції, а також вивчити державний гімн України.

Президент України Володимир Зеленський доручив у підсумку Кабінету міністрів підготувати законопроєкти щодо цього питання. Зазначимо, що про вивчення гімну в ухваленому Радою урядовому документі не йдеться.

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