 Шмигаль: Уряд підготує законопроєкти щодо іспиту на громадянство | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2022

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Новини

Шмигаль: Уряд підготує законопроєкти щодо іспиту на громадянство

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль отримав доручення від президента розробити законопроєкти щодо запровадження іспиту на громадянство.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

В українському уряді підготують законопроєкти щодо запровадження комплексного іспиту для набуття громадянства України. Про це повідомив ввечері у вівторок, 12 липня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що уряд отримав на це протокольне доручення від президента України.

За словами Шмигаля, міністерство юстиції та міністерство внутрішніх справ мають підготувати та внести на розгляд уряду відповідні законопроєкти, а міносвіти та національній комісії зі стандартів державної мови доручено розробити й затвердити програми іспиту на рівень володіння державною мовою, з історії України та з основ української Конституції.

"Громадянство України сьогодні - це привілей. І кожен, хто на нього претендує, повинен знати й розуміти основоположні засади нашої країни", - зазначив український прем'єр у Telegram.

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Петиція про іспит на українське громадянство

Дії Шмигаля є продовженням реакції президента України Володимира Зеленського на петицію про необхідність запровадження іспиту для набуття громадянства. Її підписанти вважають, що іноземці, які хочуть отримати громадянство України, мають складати тест з української мови, тест з історії України, тест на знання Конституції та вивчити державний гімн України.

У своїй відповіді на петицію Зеленський зауважив, що запровадження обов'язкового іспиту для набуття громадянства України потребуватиме законодавчого урегулювання і звернувся до прем'єра з проханням опрацювати порушене питання.
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