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Паспорт громадянина РФФото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У Росії хочуть забирати громадянство за "дискредитацію СВО"

Віолетта Чайковська
55 хв. тому

У Держдумі РФ розглядають законопроєкт про позбавлення набутого іноземцями громадянства за так звану "дискредитацію" війни Росії проти України.

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На розгляді Державної думи РФ перебуває законопроєкт, який передбачає позбавлення набутого іноземцями російського громадянства за "дискредитацію" так званої "спеціальної військової операції" (СВО) - так у Росії офіційно називають війну проти України. Про це російським пропагандистським ЗМІ повідомив заступник голови комітету Держдуми в справах Співдружності Незалежних Держав (СНД) Костянтин Затулін.

У 2022 році російське громадянство отримали майже 700 тисяч осіб, близько половини з них - вихідці з країн СНД, пише в середу, 15 березня, агентство Reuters із посиланням на дані міністерства внутрішніх справ РФ.

Поправки, які передбачають втрату набутого громадянства за "зраду батьківщині" та "дискредитацію СВО" надійшли до законопроєкту, схваленого в першому читанні ще в квітні минулого року, але не винесеного поки на розгляд у цілому. Зокрема, він передбачає відновлення права громадян України, Білорусі, Молдови та Казахстану, які постійно проживають в Росії, на спрощену процедуру набуття громадянства РФ.

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У Росії саджатимуть за "дискредитацію" найманців

14 березня Держдума схвалила закон, за яким громадян штрафуватимуть за "дискредитацію" добровольців і найманців чи поширення "фейків" про них, а в разі повторення подібних дій - зможуть відправляти в колонію на строк до 15 років. Раніше така стаття була щодо армії РФ.

Документ підготувала група депутатів на чолі зі спікером Держдуми В'ячеславом Володіним. Наприкінці січня власник приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" Євген Пригожин просив Володіна запровадити кримінальну відповідальність за "дискредитацію" колишніх засуджених, завербованих для участі у війні проти України. За даними ЗМІ, Пригожин, зокрема, хотів заборонити публікацію даних про їхні минулі злочини.

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