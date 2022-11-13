  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Енергетична криза
Володимир Путін запропонував позбавляти набутого громадянства РФ за "дискредитацію" збройних сил
Володимир Путін запропонував позбавляти набутого громадянства РФ за "дискредитацію" збройних сил Фото: Alexander Reka/dpa/TASS/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У Росії хочуть позбавляти громадянства за критику армії

Сергій Ромашенко
24 хв. тому

Однією з підстав для позбавлення набутого громадянства РФ має стати "дискредитація" збройних сил. Відповідна поправка до вже ухваленого в першому читанні законопроєкту надійшла до Держдуми РФ.

https://p.dw.com/p/4JSB6

Президент Росії Володимир Путін запропонував позбавляти набутого громадянства РФ за "дискредитацію" збройних сил або заклики до порушення територіальної цілісності країни. Відповідна поправка до ухваленого у першому читанні законопроєкту надійшла до Державної думи РФ, повідомило в неділю, 13 листопада, російське агентство РИА "Новости" з посиланням на копію документа.

На думку Путіна, позбавляти набутого громадянства РФ слід також за участь у діяльності "небажаної" іноземної чи міжнародної організації, публічні заклики до екстремізму, посягання на життя державного діяча, організацію збройного заколоту, розбій, грабіж, хабарі, вандалізм та наругу над державним гербом та прапором Росії.

Читайте також: Київ засудив "юридично нікчемний" указ Путіна про паспортизацію українців

Законопроєкт пройшов перше читання на початку квітня. У початковому варіанті позбавляти російського громадянства планувалося за тяжкі злочини проти держави, тероризм, наркоторгівлю, підробку документів, і навіть за добровільним бажанням громадянина.

Водночас стаття шоста Конституції РФ передбачає, що громадянин Російської Федерації не може бути позбавлений громадянства або права змінити його, причому в основному законі немає правових відмінностей між громадянством за народженням або набутим.

Читайте також: Деокупація: Що робити з російськими паспортами? 

Таміла Ташева про повернення Криму й мобілізацію кримчан

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Жителі Херсона святкують звільнення міста від окупантів

"Укрзалізниця" почала продаж квитків до Криму та Донбасу

Конфлікти55 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Поштовий набір "Херсон - це Україна!"

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Філателія війни: поштові марки про події в Україні

Суспільство11 листопада 2022 р.9 фото
Український військовий на лінії фронту на сході України (фото з архіву)

Бойовий медик: Тактична медицина в ЗСУ - за стандартами НАТО

Бойовий медик: Тактична медицина в ЗСУ - за стандартами НАТО

Суспільство11 листопада 2022 р.
Нафтопереробний завод PCK-Raffinerie в Шведті

"Дружба" без "Роснефти": сировина для Шведта пішла Польщею

"Дружба" без "Роснефти": сировина для Шведта пішла Польщею

Політика11 листопада 2022 р.
Траса на Херсон

Ситуація в Херсоні: що розповідають місцеві жителі

Ситуація в Херсоні: що розповідають місцеві жителі

Конфлікти10 листопада 2022 р.
Ukraine | Krieg | Artilleriebatterien der ukrainischen Armee bei Cherson

Відступ РФ з Херсона: пастка для ЗСУ чи поразка Путіна?

Відступ РФ з Херсона: пастка для ЗСУ чи поразка Путіна?

Конфлікти10 листопада 2022 р.06:58 хв.
Шпигунська програма Pegasus

Як Європа стежить за своїми громадянами

Як Європа стежить за своїми громадянами

Політика10 листопада 2022 р.
На головну сторінку