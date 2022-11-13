У Росії хочуть позбавляти громадянства за критику армії

Однією з підстав для позбавлення набутого громадянства РФ має стати "дискредитація" збройних сил. Відповідна поправка до вже ухваленого в першому читанні законопроєкту надійшла до Держдуми РФ.

Президент Росії Володимир Путін запропонував позбавляти набутого громадянства РФ за "дискредитацію" збройних сил або заклики до порушення територіальної цілісності країни. Відповідна поправка до ухваленого у першому читанні законопроєкту надійшла до Державної думи РФ, повідомило в неділю, 13 листопада, російське агентство РИА "Новости" з посиланням на копію документа.

На думку Путіна, позбавляти набутого громадянства РФ слід також за участь у діяльності "небажаної" іноземної чи міжнародної організації, публічні заклики до екстремізму, посягання на життя державного діяча, організацію збройного заколоту, розбій, грабіж, хабарі, вандалізм та наругу над державним гербом та прапором Росії.

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Законопроєкт пройшов перше читання на початку квітня. У початковому варіанті позбавляти російського громадянства планувалося за тяжкі злочини проти держави, тероризм, наркоторгівлю, підробку документів, і навіть за добровільним бажанням громадянина.

Водночас стаття шоста Конституції РФ передбачає, що громадянин Російської Федерації не може бути позбавлений громадянства або права змінити його, причому в основному законі немає правових відмінностей між громадянством за народженням або набутим.

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