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Місто Кіровоград в Україні декомунізували ще в 2016 році, перейменувавши на Кропивницький
Місто Кіровоград в Україні декомунізували ще в 2016 році, перейменувавши на КропивницькийФото: DW/I. Burdyga
СуспільствоУкраїна

Верховна Рада прийняла закон про "деколонізацію" топонімів

Ольга Журавльова
44 хв. тому

Український парламент заборонив присвоювати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією.

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Верховна Рада заборонила присвоювати географічним об'єктам назви, що пропагують або символізують Росію. За ухвалення законопроєкту №7253 у цілому у вівторок, 21 березня, проголосували 248 депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Новий закон забороняє присвоювати топонімам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта, або її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".

"Слідом за декомунізацією має відбутися деімперіалізація чи деколонізація та повне відновлення української історично-національної топоніміки, спотвореної до невпізнанності і стертої з нашої мапи колишнім тоталітарним режимом", - йдеться у пояснювальній записці до ініціативи.

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В Україні почали масово перейменовувати міста та вулиці ще в 2015 році. Це було частиною процесу декомунізації, яка регулюється окремим законом і не торкається назв, пов'язаних із Росією. Однак із початком повномасштабного російського вторгнення цей процес актуалізувався.

У 2022 році лише в Києві перейменували понад 250 вулиць, провулків, бульварів, площ і проспектів, назви яких пов'язані з Росією, її сателітами та радянським минулим. 

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Флешмоб за демонтаж пам’ятників росіянам у Києві

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