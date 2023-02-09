У Києві перейменували проспект і площу Перемоги

У столиці України вже змінили назви 268 об'єктів, пов'язані з Росією та СРСР, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, в подальшому одну з вулиць назвуть на честь нещодавно померлого Вахтанга Кікабідзе.

Київська міська рада на засіданні у четвер, 9 лютого, перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та інший об'єкт, назви яких пов'язані з Росією та СРСР, повідомляє сайт Київради.

Зокрема, площі Перемоги повернули історичну назву Галицька, а проспекту Перемоги - Берестейський. Брест-Литовське шосе і провулок також відтепер називатимуться Берестейськими.

За словами мера міста Віталія Кличка, у Києві "дерусифікували" вже 268 об'єктів. "Ми позбавляємося радянських назв і символів, пов'язаних з країною агресором. І це важливо. Особливо під час варварської війни, якою Росія намагається знищити Україну та українців. Ми повинні прибрати і забути старі радянські та російські назви назавжди. А натомість називати наші вулиці іменами наших героїв, зокрема, героїв сучасної російсько-української війни", - сказав він.

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Київ планує знести пам'ятник Щорсу

Напередодні в Києві прибрали пам'ятник радянському льотчику Валерію Чкалову, а сьогодні демонтують пам'ятник радянському воєначальнику Миколі Ватуніну.

Демонтаж пам'ятника радянському воєначальнику Миколі Ватуніну в Києві Фото: Vladimir Shtanko/AA/picture alliance

"Очікує столиця і на рішення міністерства культури, яке нарешті дозволить прибрати і пам'ятник одному з військових ватажків більшовиків Щорсу, на чому давно наполягають кияни", - йдеться в повідомленні Київради.

За словами Кличка, на наступному пленарному засіданні міськради перейменують ще низку столичних вулиць і скверів. Зокрема, їм дадуть імена загиблих героїв України. Також одну з вулиць планують назвати на честь нещодавно померлого грузинського актора та співака Вахтанга Кікабідзе.