Історичний візит: Прем'єр Японії Кісіда приїхав в Україну

Японський прем'єр Фуміо Кісіда з несподіваним візитом прибув до України для зустрічі із президентом Володимиром Зеленським. Він уже відвідав Бучу.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у вівторок, 21 березня, приїхав з неанонсованим візитом до України.

Як повідомляє агентство AFP, спочатку він відвідав Бучу на Київщині, де російські війська були звинувачені у масових вбивствах цивільного населення під час кількатижневої окупації минулого року. У планах Кісіди також зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова назвала цей візит історичним, опублікувавши фото з Кісідою у Facebook.

Прем'єр має висловити підтримку та солідарність з Україною після вторгнення російських військ понад рік тому, заявило міністерство закордонних справ Японії. Він також висловить "свою повагу до мужності та наполегливості українського народу, який став на захист своєї батьківщини".

З України Кісіда відправиться до Польщі для зустрічі з президентом Анджеєм Дудою.

Тепер усі лідери країн G7 побували в Україні

Хоча Японія постійно висловлює підтримку Україні та приєдналася до інших країн Великої сімки у подовженні санкцій проти Росії, Кісіда був єдиним лідером G7, який досі не відвідав Україну. Поїздка прем'єра трималася в таємниці до останньої хвилини з міркувань безпеки. Це рідкісний випадок, коли японський лідер здійснює візит до іншої країни без попередження, вказує агенція Reuters.

Кісіда раніше заявляв, що саміт G7 повинен продемонструвати рішучу готовність підтримувати міжнародний порядок і верховенство права у відповідь на війну в Україні. 49-й саміт країн Великої сімки запланований на травень 2023 року в японському місті Хіросіма.

Візит у Київ на тлі поїздки Сі Цзіньпіна до Москви

Візит Кісіди в Україну збігається з переговорами лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним у Москві.

Японія, яка має територіальні суперечки як з Китаєм, так і з Росією, особливо стурбована тісними відносинами між Пекіном і Москвою, які провели спільні військові навчання біля японських берегів. Західні союзники Києва висловлюють занепокоєння, що Китай може допомогти Росії у військових діях, хоча Пекін наполягає на тому, що він є нейтральним посередником у мирних зусиллях.

Посол США в Японії Рам Емануель похвалив Кісіду, написавши в Twitter, що "Кісіда стоїть на стороні свободи, а Сі - на стороні воєнного злочинця".

У свою чергу речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь, якого журналісти в Пекіні запитали про поїздку Кісіди до Києва, сказав: "Ми сподіваємося, що Японія могла би зробити більше для деескалації ситуації, а не навпаки".

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Через свої пацифістські принципи Токіо досі обмежувало підтримку Києва небойовим обладнанням, таким як каски, бронежилети і безпілотники, а також гуманітарними поставками, включаючи генератори. Загалом Японія спрямувала Україні понад сім мільярдів доларів, прийняла понад дві тисячі українських біженців, що є рідкісним кроком для країни з суворою імміграційною політикою, зауважує Associated Press.

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