Японія надасть Україні допомогу на 5,5 мільярда доларів

Японія вже надала Києву фінансову підтримку на 600 мільйонів доларів і гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів, і планує надалі продовжувати підтримку українців, постраждалих від війни, наголосив Фуміо Кісіда.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда у понеділок, 20 лютого, анонсував новий масштабний пакет допомоги, який його країна виділить Україні. "Ми вирішили надати додаткову фінансову підтримку в розмірі 5,5 мільярда доларів", - повідомив Кісіда, якого цитує AFP.

За даними офісу японського прем'єра, Токіо вже надало Києву фінансову підтримку на 600 мільйонів доларів, а також екстрену гуманітарну допомогу на сотні мільйонів доларів. Але "все ще існує потреба допомогти людям, чиї засоби до існування були знищені війною, і відновити зруйновану інфраструктуру", підкреслив Кісіда.

Зеленський візьме участь в онлайн-саміті G7

Японський прем'єр також повідомив, що у п'ятницю, 24 лютого, у річницю початку вторгнення Росії в Україну, відбудеться відеоконференція лідерів країн Великої сімки (G7) в якій візьме участь і президент України Володимир Зеленський.

"Цього року Японія, як головуюча у Великій сімці та непостійний член Ради Безпеки ООН, підтримуватиме Україну в її боротьбі з російською агресією та очолить зусилля світу щодо підтримки вільного та відкритого міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права", - наголосив Кісіда.

Раніше заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд анонсувала, що до річниці вторгнення країни G7 запровадять нові санкції проти Росії. Очікується, що вони будуть спрямовані на обмеження доступу російської оборонної промисловості до технологій і боротьбу з ухиленням від раніше запроваджених обмежень. Також буде розширений перелік персональних санкцій і банківських обмежень.

Президент США Джо Байден під час неанонсованого візиту до Києва у понеділок повідомив, що його країна надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

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