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Президент США Джо Байден прибув до Києва
Президент США Джо Байден прибув до КиєваФото: Kay Nietfeld/picture alliance/dpa
ПолітикаУкраїна

Джо Байден прибув до Києва

Валерій Сааков | Олександр Куницький
1 год. тому

Уперше з початку війни РФ проти України американський президент Джо Байден відвідав Київ. Раніше в українській столиці було вжито безприкладних заходів безпеки й перекрито низку центральних вулиць.

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Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув у понеділок, 20 лютого, з неанонсованим візитом до Києва. Попри те, що раніше в Білому домі повідомляли про плани Байдена відвідати Польщу 20-22 лютого, він прибув до української столиці.

Зранку понеділка в центральній частині української столиці були вжиті безпрецедентні заходи безпеки, зокрема перекрито автомобільний рух центральними вулицями міста. 

У низці інформресурсів поширюється відео, де американський лідер разом з президентом України Володимиром Зеленським вшанував пам'ять загиблих героїв Небесної сотні на Михайлівській площі.

Нагадаємо, востаннє Байден зустрівся з Зеленським 21 грудня 2022 року під час візиту українського президента до Вашингтона

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