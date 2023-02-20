Джо Байден прибув до Києва

Уперше з початку війни РФ проти України американський президент Джо Байден відвідав Київ. Раніше в українській столиці було вжито безприкладних заходів безпеки й перекрито низку центральних вулиць.
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Президент Сполучених Штатів Джо Байден прибув у понеділок, 20 лютого, з неанонсованим візитом до Києва. Попри те, що раніше в Білому домі повідомляли про плани Байдена відвідати Польщу 20-22 лютого, він прибув до української столиці.
Зранку понеділка в центральній частині української столиці були вжиті безпрецедентні заходи безпеки, зокрема перекрито автомобільний рух центральними вулицями міста.
У низці інформресурсів поширюється відео, де американський лідер разом з президентом України Володимиром Зеленським вшанував пам'ять загиблих героїв Небесної сотні на Михайлівській площі.