Норвегія передасть Україні дві установки NASAMS

Спільно з Вашингтоном Осло передасть Києву дві установки ЗРК NASAMS, пообіцяв міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам після візиту до України.

Норвегія у співпраці зі Сполученими Штатами надасть Україні дві установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS. Це анонсував у п’ятницю, 10 березня, міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час візиту до Києва, повідомляє офіційний сайт уряду скандинавської країни.

"Україна має гостру потребу захищатися від ракетних атак, і Норвегія надасть їй у цьому допомогу", - запевнив очільник норвезького оборонного відомства, слова якого наводить урядовий сайт .

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За словами норвезького урядовця, ці установки додадуться до двох комплексів NASAMS, які Україні минулої осені надали Сполучені Штати. Повідомляється, що Норвегія також проведе вишкіл українських операторів для успішної роботи з цими ЗРК. У Осло переконані, що передача ще двох таких установок значно покращить здатність України захищати свої міста і критично важливі об'єкти інфраструктури від російських ракетних атак.

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"Російські атаки на українську інфраструктуру, які тривають, підкреслюють необхідність подальшого вдосконалення протиповітряної оборони України. Україна неодноразово зверталася до міжнародних партнерів з проханням надати більше і кращих систем протиповітряної оборони", - наводяться слова норвезького урядовця.

У Зеленського про ЗРК NASAMS нічого не повідомили

Тим часом в повідомленні на сайті Офісу президента України про візит до Києва норвезької делегації на чолі з міністром оборони країни про передачу Україні цих установок не згадується. "Під час зустрічі окрему увагу було приділено практичним ефективним крокам у контексті посилення протиповітряної та протиракетної оборони України, які наразі здійснюються", - лише зазначається у повідомленні.

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) - мобільний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який призначений збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі на малих та середніх висотах. Його розробка розпочалася понад 30 років тому, коли норвезька технологічна група Kongsberg об'єднала зусилля з американською компанією Raytheon. За весь час існування NASAMS отримав дві модернізації, останню - у 2019 році.

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Основна ударна складова комплексу - ракети із самонаведенням. На перших двох поколіннях NASAMS використовуються ракети AIM-120 AMRAAM. Ця ракета спочатку була призначена винятково для ураження повітряних цілей з літаків-винищувачів практично всіх країн-членів НАТО. Однак згодом її модифікували для запусків із землі. AIM-120 AMRAAM здатна збивати повітряні цілі на відстані до 25 кілометрів, а висота ураження складає 15 кілометрів. За даними компанії Kongsberg, ймовірність потрапляння у ціль цієї ракети - 91 відсоток.

Водночас на третьому поколінні NASAMS на додаток до AIM-120 AMRAAM з'явилася можливість запускати ракети малої дальності AIM-9X Sidewinder Block II та великої дальності AMRAAM-ER. Остання може збивати повітряні цілі на 50 відсотків далі та 70 відсотків вище порівняно з AIM-120 AMRAAM, йдеться на сайті Kongsberg.