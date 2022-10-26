США передали Україні перші системи ППО NASAMS - виробник

Голова американської компанії-виробника систем заявив, що системи вже розгортаються в Україні. Він додав, що компанія готова передати і більш "просунуті" системи ППО, якщо американський уряд ухвалить відповідне рішення.

Вашингтон передав Києву перші системи протиповітряної оборони NASAMS. "Ми нещодавно доставили дві системи NASAMS. Ми передали їх уряду кілька тижнів тому і сьогодні їх розгортають в Україні", - заявив голова американської компанії-виробника цих систем Raytheon Technologies Грегорі Хейс в інтерв'ю каналу CNBC у вівторок, 25 жовтня.

Він додав, що ці системи можуть збивати, як дрони, так і балістичні ракети і літаки. За словами Хейса, Raytheon Technologies також готова надати і "більш просунуті" системи ППО Patriot, але наразі уряд США не ухвалював рішення про їхню передачу Україні. "Ми готові це зробити так швидко, як нам дозволить уряд", - зазначив голова компанії.

Про те, що Україна незабаром отримає перші NASAMS нещодавно заявляв і міністр оборони України Олексій Резніков після участі в шостому засіданні Контактної групи з питань оборони України та неформальній зустрічі міністрів оборони країн НАТО. "Невдовзі очікуємо постачання перших систем ППО NASAMS, наші воїни закінчують опанування техніки", - писав він у Facebook 17 жовтня.

За його словами, також триває інтенсивний діалог із Францією щодо передачі зенітних ракетних комплексів Crotale. "Маємо надію також на ухвалення рішень щодо комплексів SAMP-T", - зазначав глава міноборони.

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Що таке NASAMS?

NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) - мобільний ЗРК норвезько-американського виробництва. Комплекс складається з командного центру, 3D-радару Raytheon (може відстежувати 60 цілей одночасно на відстані до 120 кілометрів), допоміжних датчиків для спостереження і пускових установок для ракет.

При цьому розміщуватися пускові установки та радар можуть на відстані до 20 кілометрів від пункту управління. Таким чином підвищується безпека під час ворожих авіаційних чи наземних атак. Зв'язок між частинами комплексу в цей час підтримується по дротовій або бездротовій лінії зв'язку. Основна бойова сила комплексу - ракети із самонаведенням.

Нині NASAMS стоїть на озброєнні 12 країн, серед яких Норвегія, Іспанія, США, Нідерланди, Фінляндія, Оман, Литва та Індонезія. "NASAMS з 2005 року цілодобово захищає Вашингтон, демонструючи надзвичайну надійність", - наголошує норвезький виробник Kongsberg.