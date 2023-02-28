Німеччина передала Україні системи ППО Skynex - Rheinmetall

Німеччина передала Україні два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Skynex. Про це повідомив у вівторок, 28 лютого, голова правління німецького військового концерну Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger).

Під час бесіди з The Pioneer , аудіозапис якої викладений на сайті, його запитали, наскільки захищене з повітря відомство канцлера в Берліні. Папперґер відповів: "У нас було дві системи, які могли би захистити Берлін, але вони зараз в Україні". Він уточнив, що йдеться про ЗРК Skynex.

Водночас американське видання The Wall Street Journal написало в сьогоднішній статті з посиланням на Папперґера, без прямої мови, що два ЗРК Skynex будуть відправлені до України впродовж року. Їхня вартість складає близько 200 мільйонів євро.

Наприкінці минулого року Rheinmetall повідомляв на своєму сайті, що на початку 2024 року поставить дві системи Skynex "міжнародному замовнику". За даними видання Handelsblatt, їх замовив уряд Німеччини для України.

Skynex, одна з останніх розробок концерну Rheinmetall, забезпечує захист від повітряної загрози різних типів - від ракет і дронів до авіації та вертольотів. Гармата 35-мм калібру веде вогонь програмованими снарядами Ahead, що дозволяє ефективно використовувати систему для ураження цілі на близькій відстані.

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Німецька допомога системами ППО для України

Торік Німеччина передала Україні першу систему IRIS-T - найсучаснішу систему протиповітряної оборони ФРН. Її поки не мають у своєму розпорядженні навіть німецькі збройні сили (Бундесвер). Ще три системи IRIS-T Берлін обіцяє поставити Києву у 2023 році, оскільки їх ще виробляють.

Також у січні Німеччина погодилася передати Україні американську систему протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Нині група з 70 українських військовослужбовців проходить у ФРН навчання на "Патріотах".

Навесні Україна має отримати сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard від німецького уряду. Передбачалося, що ці танки будуть утилізовані, однак тепер їх ремонтує мюнхенський виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW). У подальшому вони мають посилити спроможності української ППО проти російських атак, доєднавшись до 30 вже переданих Німеччиною "Гепардів".

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