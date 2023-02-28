  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
ЗРК Skynex
ЗРК SkynexФото: Rheinmetall
ПолітикаУкраїна

Німеччина передала Україні системи ППО Skynex - Rheinmetall

Олександр Куницький
3 год. тому

Україна отримала від Німеччини дві системи ППО Skynex, повідомив гендиректор компанії Rheinmetall Армін Папперґер.

https://p.dw.com/p/4O5cl

Німеччина передала Україні два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Skynex. Про це повідомив у вівторок, 28 лютого, голова правління німецького військового концерну Rheinmetall Армін Папперґер (Armin Papperger).

Під час бесіди з The Pioneer, аудіозапис якої викладений на сайті, його запитали, наскільки захищене з повітря відомство канцлера в Берліні. Папперґер відповів: "У нас було дві системи, які могли би захистити Берлін, але вони зараз в Україні". Він уточнив, що йдеться про ЗРК Skynex. 

Водночас американське видання The Wall Street Journal написало в сьогоднішній статті з посиланням на Папперґера, без прямої мови, що два ЗРК Skynex будуть відправлені до України впродовж року. Їхня вартість складає близько 200 мільйонів євро.

Наприкінці минулого року Rheinmetall повідомляв на своєму сайті, що на початку 2024 року поставить дві системи Skynex "міжнародному замовнику". За даними видання Handelsblatt, їх замовив уряд Німеччини для України.

Skynex, одна з останніх розробок концерну Rheinmetall, забезпечує захист від повітряної загрози різних типів - від ракет і дронів до авіації та вертольотів. Гармата 35-мм калібру веде вогонь програмованими снарядами Ahead, що дозволяє ефективно використовувати систему для ураження цілі на близькій відстані.

Читайте також: Rheinmetall почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки

Німецька допомога системами ППО для України

Торік Німеччина передала Україні першу систему IRIS-T - найсучаснішу систему протиповітряної оборони ФРН. Її поки не мають у своєму розпорядженні навіть німецькі збройні сили (Бундесвер). Ще три системи IRIS-T Берлін обіцяє поставити Києву у 2023 році, оскільки їх ще виробляють.

Також у січні Німеччина погодилася передати Україні американську систему протиповітряної оборони (ППО) Patriot. Нині група з 70 українських військовослужбовців проходить у ФРН навчання на "Патріотах".

Навесні Україна має отримати сім зенітних самохідних артилерійських установок Gepard від німецького уряду. Передбачалося, що ці танки будуть утилізовані, однак тепер їх ремонтує мюнхенський виробник зброї Krauss-Maffei Wegmann (KMW). У подальшому вони мають посилити спроможності української ППО проти російських атак, доєднавшись до 30 вже переданих Німеччиною "Гепардів".

Читайте також: Rheinmetall веде переговори щодо виробництва HIMARS у Німеччині

Як військові ЗСУ збивають безпілотники над Києвом

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Rheinmetall: Німеччина передала Україні дві системи ППО Skynex

www.thepioneer.de
Пропустити розділ Топтема

Топтема

ЗРК Skynex

Німеччина передала Україні системи ППО Skynex - Rheinmetall

Політика3 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Енн Епплбаум: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія"

Енн Епплбаум: "Війна закінчиться, коли зміниться Росія"

Конфлікти15 год. тому02:21 хв.
Британський прем'єр Ріші Сунак та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн

Північна Ірландія: кінець суперечки між Лондоном та ЄС?

Північна Ірландія: кінець суперечки між Лондоном та ЄС?

Політика9 год. тому
external

Медики і поранені бійці ЗСУ про бої і втрати в Бахмуті

Медики і поранені бійці ЗСУ про бої і втрати в Бахмуті

Конфлікти10 год. тому03:24 хв.
external

Радянський бункер як прихисток для українських "шпигунів"

Радянський бункер як прихисток для українських "шпигунів"

Суспільство11 год. тому02:57 хв.
external

Кафе "Київ" замість ресторану "Москва" в центрі Берліна

Кафе "Київ" замість ресторану "Москва" в центрі Берліна

Суспільство11 год. тому01:56 хв.
Мануела Швезіґ під час відвідування приймального терміналу "Північного потоку-2" у Лубміні у жовтні 2020 року

Чому спалили податкову декларацію? Хабар від "Газпрому"?

Чому спалили податкову декларацію? Хабар від "Газпрому"?

Закон і право11 год. тому
На головну сторінку