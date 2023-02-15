Rheinmetall постачатиме снаряди до Gepard Україні з літа
Степан Смишляєв
1 год. тому
Німецький оборонний концерн Rheinmetall виготовить для України 300 тисяч снарядів, які постачатиме з літа. Тим часом Німеччина не покидає спроб домовитися зі Швейцарією про реекспорт боєприпасів до "Гепардів".
За даними міністерства оборони ФРН, із літа 2022 року Україні передали 32 установки Gepard, а до кінця лютого планують передати ще п'ять. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив сьогодні, що наразі у Києва "достатньо" боєприпасів до цих установок. "До літа має вистачити", - цитує його агенція Reuters.
Своєю чергою віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) зауважив, що перемовини зі Швейцарією щодо постачання снарядів продовжуються. "Ми ведемо переговори зі Швейцарією, і я повинен це чітко сказати: я не можу зрозуміти, чому Швейцарія не надає боєприпаси до Gepard", - наголосив він в інтерв'ю Die Zeit.
Збільшення постачання артилерійських боєприпасів Києву стало однією з центральних тем останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Щоби задовільнити нагальні потреби, армія США замовила виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України на пів мільярда доларів.