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Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі зенітної самохідної артилерійської установки Gepard
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі зенітної самохідної артилерійської установки GepardФото: Marcus Brandt/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Rheinmetall постачатиме снаряди до Gepard Україні з літа

Степан Смишляєв
1 год. тому

Німецький оборонний концерн Rheinmetall виготовить для України 300 тисяч снарядів, які постачатиме з літа. Тим часом Німеччина не покидає спроб домовитися зі Швейцарією про реекспорт боєприпасів до "Гепардів".

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Німецький оборонний концерн Rheinmetall планує влітку розпочати постачання боєприпасів до зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, які уряд Німеччини замовив від імені України, повідомляє в середу, 15 лютого, агентство dpa.

Всього Києву планують передати 300 тисяч снарядів у двох варіантах вартістю кілька сотень мільйонів євро.

Їх виготовлятимуть на новому заводі, який Rheinmetall вирішив збудувати після того, як Швейцарія декілька разів відмовлялася дозволити реекспорт Україні боєприпасів до "Гепардів". Нові потужності концерну планують запустити в кінці першого кварталу.

Наявних боєприпасів має вистачити до літа

За даними міністерства оборони ФРН, із літа 2022 року Україні передали 32 установки Gepard, а до кінця лютого планують передати ще п'ять. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) заявив сьогодні, що наразі у Києва "достатньо" боєприпасів до цих установок. "До літа має вистачити", - цитує його агенція Reuters.

Своєю чергою віцеканцлер ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) зауважив, що перемовини зі Швейцарією щодо постачання снарядів продовжуються. "Ми ведемо переговори зі Швейцарією, і я повинен це чітко сказати: я не можу зрозуміти, чому Швейцарія не надає боєприпаси до Gepard", - наголосив він в інтерв'ю Die Zeit.

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Україна потребує більше снарядів

Збільшення постачання артилерійських боєприпасів Києву стало однією з центральних тем останньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Щоби задовільнити нагальні потреби, армія США замовила виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів для України на пів мільярда доларів.

Крім того, Великобританія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Данія погодили надання Києву першої партії військової допомоги через "Міжнародний фонд для України" (IFU), до якої також увійдуть артилерійські снаряди.

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