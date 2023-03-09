Масована атака: влучання в енергооб'єкти у семи областях

РФ уночі завдала масованого удару по Україні, унаслідок якого є пошкодження енергоінфраструктури. Повністю знеструмлено ЗАЕС.

У ніч на четвер, 9 березня, російські сили завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряну тривогу було оголошено у всіх регіонах.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. "Силами та засобами Повітряних сил 3С України у взаємодії з підрозділами інших складових cил оборони України із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" знищено 34 крилаті ракети, а також 4 БпЛА "Shahed-136/131", - повідомив Залужний. Окрім того, внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.

ЗАЕС знеструмлена через обстріли

Станом на 6:30 зафіксовано обстріли енергетичних об'єктів у семи областях - Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Як він зазначив у повідомленні в Facebook, у результаті обстрілів пошкоджено останню лінію, яка живила Запорізьку атомну електростанцію, і тому зараз ЗАЕС працює на дизельних генераторах.

"Росіяни ставлять світ на межу ядерної катастрофи. І це наступного дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС", - прокоментував міністр.

"Cтанція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб. Розпочався зворотний відлік часу", - повідомили в "Енергоатомі".

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Жертви і руйнування

У Золочівському районі Львівщині внаслідок влучання російської ракети у житлову зону загинуло щонайменше чотири особи, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Також відомо про одного загиблого і двох поранених у Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

У Києві є влучання в об'єкт інфраструктури у Голосіївському районі. У Святошинському районі уламками ракети поранено дві людини, пошкоджені автомобілі. У столиці частково задіяні екстрені відключення електроенергії, інформує Київська військова адміністрація.

За даними місцевої влади, у Одеській області пошкоджений енергооб'єкт та житлові будинки. Влучання у будинок є на Харківщині. Там зафіксували близько 15 ударів.

Росіяни випустили по Україні практично всі типи свого повітряного озброєння, "починаючи від баражуючих боєприпасів "Shahed" і до майже всього найменування крилатих ракет", повідомив начальник КМВА Сергій Попко. За попередніми даними, аеробалістична ракета типу "Кинджал" влучила в об’єкт інфраструктури Києва.

Низка операторів електромережі на ранок четверга повідомляють про застосування аварійних і погодинних графіків відключення електрики через повітряну атаку - зокрема, у Київській, Одеській і Дніпропетровськійобластях. Повідомлялося також про нічні вибухи у Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській областях.

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