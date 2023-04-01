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США готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом 2,6 мільярда доларів.Фото: Ukrainian Presidential Press Service/via REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

США виділять військдопомогу Україні на 2,6 мільярда - ЗМІ

Степан Смишляєв
1 год. тому

Наступний пакет військової допомоги для Києва Вашингтон планує оголосити в понеділок. До нього увійдуть і високоточні боєприпаси, дізналися журналісти Reuters.

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Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом 2,6 мільярда доларів. Про це в п'ятницю, 31 березня, повідомило інформагентство Reuters з посиланням на трьох неназваних американських чиновників.

За даними співрозмовників журналістів, оголосити новий пакет допомоги в Вашингтоні планують 3 квітня. Крім того, можливі зміни щодо його обсягів та загальної суми.

У рамках цього пакета Україна отримає боєприпаси, зокрема танкові та високоточні авіаційні, протитанкові комплекси, додаткові ракети для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладальники, паливозаправники та ремонтно-евакуаційні машини.

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Фінансуватиметься з кількох програм

Першу частину цього пакета загальною сумою 2,1 мільярда доларів фінансують з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників, а не беруть із запасів Збройних сил США.

Ще 500 мільйонів доларів надійдуть у рамках повноважень президента США щодо поводження з озброєннями, згідно з якими він у надзвичайних випадках має право передавати зброю з американських запасів.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України США оголосили військову допомогу Києву більш ніж на 30 мільярдів доларів, нагадує Reuters.

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