США виділять військдопомогу Україні на 2,6 мільярда - ЗМІ

Наступний пакет військової допомоги для Києва Вашингтон планує оголосити в понеділок. До нього увійдуть і високоточні боєприпаси, дізналися журналісти Reuters.

Сполучені Штати готують новий пакет військової допомоги Україні обсягом 2,6 мільярда доларів. Про це в п'ятницю, 31 березня, повідомило інформагентство Reuters з посиланням на трьох неназваних американських чиновників.



За даними співрозмовників журналістів, оголосити новий пакет допомоги в Вашингтоні планують 3 квітня. Крім того, можливі зміни щодо його обсягів та загальної суми.

У рамках цього пакета Україна отримає боєприпаси, зокрема танкові та високоточні авіаційні, протитанкові комплекси, додаткові ракети для комплексу протиповітряної оборони NASAMS, а також мостоукладальники, паливозаправники та ремонтно-евакуаційні машини.

Читайте також: США дадуть Україні ракети HARM та боєприпаси для HIMARS і Bradley

Фінансуватиметься з кількох програм

Першу частину цього пакета загальною сумою 2,1 мільярда доларів фінансують з Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), у рамках якої зброю замовляють безпосередньо у виробників, а не беруть із запасів Збройних сил США.

Ще 500 мільйонів доларів надійдуть у рамках повноважень президента США щодо поводження з озброєннями, згідно з якими він у надзвичайних випадках має право передавати зброю з американських запасів.

Загалом від початку повномасштабної війни Росії проти України США оголосили військову допомогу Києву більш ніж на 30 мільярдів доларів, нагадує Reuters.

Читайте також: Україна отримала черговий мільярдний грант від США