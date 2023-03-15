"Рамштайн-10": Києву нададуть танки, NASAMS та боєприпаси

Глава міністерства оборони США Ллойд Остін ввечері середи, 15 березня, заявив, що коаліція країн-учасниць "формату Рамштайн" і далі підтримуватиме Україну, надаючи танки, бронетехніку, БМП та тренуючи українських військових.

"Сьогодні до нас приєдналися близько 50 країн зі всього світу. Всі вони розуміють, що боротьба України задля захисту себе від російської агресії необхідна кожному, хто розділяє спільні принципи суверенітету, самовизначення і свободи", - заявив Остін.

Він оголосив, що за результатами десятого засідання Швеція надасть Україні 10 танків Leopard і ключові компоненти протиповітряної оборони, а Норвегія співпрацює зі США, щоб передати Україні дві системи NASAMS. Водночас Нідерланди ініціюють нові контракти, щоб забезпечити надходження нової зброї на поле бою в Україні, додав глава Пентагону.

Крім того, як зауважив Остін, Словенія оголосила про внесок, який допоможе "задовольнити кілька пріоритетних потреб України, включно з бронетехнікою".

Він вкотре наголосив, що міжнародна коаліція допомагатиме Україні танками, БМП та іншою бронетехнікою, проведенням навчань для українських військових на нових зразках озброєнь.

"Ми збираємось продовжувати переглядати наші склади та бюджети, щоб поповнювати запаси України протягом року, - додав глава міноборони США. - І нарешті, окрім всього, ми і далі будемо об'єднані".

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Канада надасть Києву боєприпаси для артилерії та ППО

Під час зустрічі у "форматі Рамштайн" міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні, йдеться у повідомленні уряду країни.

Зокрема, Канада надасть Україні близько восьми тисяч боєприпасів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет із запасів канадських Збройних сил для підтримки систем протиповітряної оборони. Оттава також передасть Києву понад 1800 навчальних боєприпасів для танків Leopard 1, які Україні передадуть Данія, Німеччина та Нідерланди.

Крім того, за словами Ананд, країна розпочала передачу додаткових основних бойових танків Leopard 2, про яку було оголошено наприкінці лютого. Загалом Канада пообіцяла надати Україні вісім основних бойових танків Leopard 2. Чотири з них вже доставлені до Польщі, а канадські військові вже навчають українських керувати ними, йдеться у повідомленні.

"Очікується, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також раніше анонсована броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, передані Канадою, будуть в Україні найближчими тижнями", – йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував США та коаліції

Міністр оборони України Олексій Резніков позитивно оцінив результати десятого засідання. "Рамштайн 10 вселяє оптимізм: посилення ППО, боєприпасів, навчання і формування "броньованого кулака", - написав він у Twitter.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні також подякував США, які координують "формат Рамштайн" та всім країнам-партнерам України "за незмінну готовність допомагати".

"Особливо зараз це важливо – коли відчувається, що російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватись. Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виключення", - сказав Зеленський.

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