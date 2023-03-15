Дев'ять країн передадуть Києву понад 150 "Леопардів" - Остін

Як зазначив глава Пентагону на відкритті засідання у форматі "Рамштайн", танкова коаліція зростає - вже дев'ять країн зобов'язались передати Києву понад 150 сучасних "Леопардів".

Уже дев'ять країн зобов'язалися надати Україні понад 150 сучасних бойових танків Leopard, повідомив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття десятого засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у середу, 15 березня.

За його словами, крім нарощення зусиль "танкової коаліції", зростає також кількість країн, які передадуть Україні системи ППО. Серед них він згадав Італію та Францію, які пообіцяли надати ЗРК Samp-T.

"Сполучені Штати, Німеччина і Нідерланди зобов’язалися надати системи Patriot і багато інших країн надали системи ППО ближнього радіуса дії. Канада і Німеччина надали системи ППО середньої дальності, такі як NASAMS та IRIS-T", - нагадав Остін. Він зауважив, що необхідно знайти способи надати нову допомогу боєприпасами та системами ППО.

Крім того, на думку глави Пентагону, члени Контактної групи мають розробити інноваційні рішення щодо нарощення обсягів виробництва боєприпасів.

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Наразі, продовжив Остін, учасники формату зосереджуються на координації довгострокової допомоги.

"Ми маємо забезпечити повні можливості України перед майбутньою битвою", - заявив глава Пентагону. Зокрема, за його словами, країни-учасники зустрічі мають забезпечити те, щоб пакети допомоги Україні підтримували її "критичні можливості", а також - надати додаткове обладнання.

Він додав, що всі учасники зустрічі, серед яких Америка, країни Європи, Близького Сходу та Індо-Тихоокеанського регіону, розуміють ставки війни – як для українського народу, так і для світу.

"Це найбільша загроза європейській безпеці з початку "холодної війни" після Другої світової війни", – наголосив Остін.

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