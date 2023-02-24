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Українські військові на танку Leopard під час тренувань у Польщі
Українські військові на танку Leopard під час тренувань у ПольщіФото: Krzysztof Zatycki/Zuma/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Швеція передасть Україні до 10 танків Leopard

Олександр Куницький
3 год. тому

У рамках 11-го пакета військової допомоги Швеція надасть Україні до десяти танків Leopard 2 A5, а також зенітні ракетні комплекси HAWK і запасні частини для системи ППО IRIS-T.

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Україна отримає від Швеції нову партію військової допомоги, що включатиме до 10 танків Leopard 2 A5, а також зенітні ракетні комплекси (ЗРК) HAWK. Про це у п'ятницю, 24 лютого, заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон.

"Ми вирішили поставити в Україну танки Leopard 2", - цитує його агенція AFP. Як уточнив міністр оборони країни Пал Джонсон, йдеться про "близько десяти" танків моделі A5. 

Окрім танків, планується передати Україні ЗРК HAWK і запасні частини для ЗРК IRIS-T у співпраці з Німеччиною. Цю зброю Стокгольм планує надати в рамках 11-го пакета військової допомоги Києву. Коли саме вона буде доставлена, не уточнюється.

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"Танкова коаліція"

Союзники України створили так звану "танкову коаліцію", до якої долучилися щонайменше 12 країн. Першою надати Збройним силам України (ЗСУ) основні бойові танки західного зразка погодилася Великобританія. 14 танків Chаllenger 2 від неї мають надійти в Україну наприкінці березня.

Німеччина пообіцяла передати Збройним силам України 14 танків Leopard 2 A6 і дозволила їхній реекспорт в Україну іншим країнам. Сьогодні міністерство оборони ФРН анонсувало поставку в Україну ще чотирьох танків Leopard 2 моделі A6 зі своїх армійських запасів.

Також "Леопарди" Києву пообіцяли Польща (14 одиниць), Іспанія (до 10), Норвегія (вісім), Канада (чотири), Португалія та Фінляндія (по три). Перші танки від Польщі вже прибули в Україну. Тим часом танки від Німеччини та Португалії очікуються до кінця березня.

Окрім Leopard 2 Берлін схвалив експорт до України 178 старіших моделей Leopard 1. Після цього Німеччина, Нідерланди та Данія домовились надати Києву щонайменше 100 відремонтованих Leopard 1. Їх мають придбати в німецької промисловості, а поставку обіцяють "протягом найближчих місяців".

США пообіцяли передати Україні 31 американський танк Abrams. За даними The Washington Post, вони зможуть бути доставлені лише наприкінці цього або на початку наступного року, оскільки їх не передаватимуть з військових запасів, а закуплять у промисловості.

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