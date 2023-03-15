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Зустріч у форматі "Рамштайн"
Одне з попередніх засідань у форматі "Рамштайн" під головуванням Ллойда Остіна (в центрі) та Марка Міллі (ліворуч) за участі Олексія Резнікова (праворуч)Фото: Olivier Matthys/dpa/AP/picture alliance
ПолітикаУкраїна

"Рамштайн-10" пройде віртуально за участю Столтенберга

Віолетта Чайковська
3 год. тому

Десяте засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 березня в онлайн-форматі. Його проведуть міністр оборони та голова Об'єднаного комітету начальників штабів США. До зустрічі долучиться генсек НАТО Єнс Столтенберг.

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У засіданні Контактної групи з питань оборони України в середу, 15 березня, візьме участь генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляється на сайті НАТО. 

Це буде вже десята зустріч у так званому форматі "Рамштайн", яка цього разу пройде онлайн. Головуватимуть на засіданні міністр оборони США Ллойд Остін і голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

Офіційно теми зустрічі не анонсувались. Водночас перед попереднім засіданням у цьому форматі Україна очікувала від партнерів рішення про надання західних винищувачів і далекобійних ракет, а також оголошення точної кількості та строків передачі сучасних танків. За результатами тієї зустрічі позитивного рішення щодо першого питання не було, збір танків та їхня передача Україні триває.

Зараз європейські партнери обговорюють заповнення дефіциту боєприпасів, зокрема надання Україні мільйона артилерійських снарядів 155-го калібру.

Напередодні неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів Європейського Союзу минулого тижня український міністр Олексій Резніков, окрім боєприпасів, називав пріоритетом номер один отримання нових засобів протиповітрної оборони (ППО).

Вчора ж Резніков заявив про старт "корабельної коаліції".

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