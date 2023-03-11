NASAMS: ЗСУ готові відправити бійців навчатися в Норвегію

Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував Норвегії та США за рішення щодо передачі ще двох NASAMS. Він додав, що Україна готова у найкоротші терміни відправити бійців для навчання на цих ЗРК.

Повітряні сили Збройних сил України готові у найкоротші терміни направити військових на навчання в Норвегію для опанування зенітного ракетного комплексу NASAMS, заявив командувач Повітряних сил (ПС) ЗСУ Микола Олещук.

"Дякую урядам Норвегії та Сполучених Штатів Америки за ухвалене рішення щодо передачі двох систем NASAMS для оборони повітряного простору України! Повітряні Сили Збройних сил України готові у найкоротші терміни направити воїнів зенітних ракетних військ на навчання в Норвегію", - заявив Олещук, цитує у Facebook пресслужба ПС ЗСУ.

За його словами, NASAMS уже довів свою ефективність в Україні.

Військова допомога Норвегії

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам під час візиту до Києва, 10 березня, анонсував, що Норвегія у співпраці зі США надасть Україні дві установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS. Ці системи додадуться до двох комплексів NASAMS, які Україні минулої осені надали Сполучені Штати.

Як уточнили у міністерстві оборони України, Норвегія, зокрема, планує передати Україні пускові установки, пункти управління вогнем та ракети до систем зенітних ракетних комплексів NASAMS.

Також Бйорн Арільд Грам повідомив про ухвалення рішення виділяти 7,5 мільярда доларів на допомогу Україні протягом наступних пʼяти років. За його словами, відповідна програма подана на затвердження парламенту країни, повідомляє пресслужба міноборони України.

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NASAMS (Norwegian/National Advanced Surface to Air Missile System) - мобільний зенітний ракетний комплекс (ЗРК), який призначений збивати ракети, літаки та інші повітряні цілі на малих та середніх висотах. Його розробка розпочалася понад 30 років тому, коли норвезька технологічна група Kongsberg об'єднала зусилля з американською компанією Raytheon. За весь час існування NASAMS отримав дві модернізації, останню - у 2019 році.

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