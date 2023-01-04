Україна збиває "Шахеди" значно дорожчими ракетами ППО - NYT

Як пише видання, вартість одного дрона становить 20 тисяч доларів, водночас виробництво ракет, які Київ застосовує для їхнього збиття може сягати пів мільйона доларів.

Україна захищається від недорогих російських безпілотників набагато дорожчими ракетами, пише американське видання The New York Times із посиланням на експертів у ніч на середу, 4 січня.

Так, керівник української консалтингової компанії "Мольфар" Артем Старосєк підрахував, що використання ракети для збиття безпілотника коштує щонайменше в сім разів дорожче, ніж його запуск. "Виробництво іранських безпілотників може коштувати лише 20 тисяч доларів, тоді як вартість запуску однієї з ракет "земля-повітря", яку використовує Україна, може коливатися від 140 тисяч доларів за ракету С-300 радянських часів до 500 тисяч доларів за ракету для американського NASAMS", - зазначає видання.

Деякі аналітики вважають, що цей дисбаланс з часом може зіграти на користь Росії, що дорого коштуватиме Україні та її союзникам.

Близько 600 випущених дронів з осені

За оцінками NYT, з вересня Росія випустила по Україні близько 600 безпілотників. Окрім ракет, українські сили використовували для їхнього збиття зенітні установки та стрілецьку зброю.

Втім через те, що все частіше РФ здійснює напади вночі, Київ вимушений покладатися на ракети, випущені з бойових літаків і з землі. Офіційні особи заявляли, що для протидії дронам Україна неодноразово застосовувала NASAMS - ракети класу "земля-повітря" - протягом вихідних, зокрема у новорічну ніч.

Як пише видання, деякі з українських зенітних гармат, такі як радіолокаційна мобільна гарматна система "Гепард-2", є недорогими у порівнянні з іншими радянськими та європейськими оборонними системами, тоді як ракети-перехоплювачі американського виробництва є відносно дорогими.

Попри високу вартість ракет протиповітряної оборони (ППО), витрати на збиття безпілотників потрібно розглядати в контексті, зазначається в статті. За словами експерта дослідницького інституту CNA Майкла Кофмана, збити безпілотник все ж коштує значно менше, ніж відремонтувати пошкоджену або зруйновану електростанцію. Крім того, це зберігає людські життя, наголошує він.

11 хвиль ракетних атак і 14 - з дронів

З осені українська енергетична система зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних ударів і 14 атак дронів, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

Останню атаку дронами-камікадзе РФ здійснила в ніч на 2 січня. ППО знищила всі випущені безпілотники.

За даними речника командування Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, від першої атаки на енергетичну інфраструктуру 11 вересня кількість знищених російських дронів близиться до пів тисячі. Приблизно стільки ж російських крилатих ракет перехопили українські військові.