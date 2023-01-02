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Київ під час атаки РФ дронами 1 січня
Київ під час атаки РФ дронами 1 січняФото: Gleb Garanich/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Нічна атака: ППО знищила всі 39 запущені по Україні "Шахеди"

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Понад половину з випущених Росією в ніч на 2 січня дронів протиповітряна оборона збила над Києвом. Крім того, в українському небі знищили два безпілотники "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59.

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Під час масованого російського удару в ніч на понеділок, 2 січня, протиповітряна оборона (ППО) України знищила всі 39 запущені дрони-камікадзе іранського виробництва типу Shahed-131/136.

Крім того, Збройні сили України збили два російські безпілотники оперативно-тактичного рівня "Орлан-10" та керовану авіаційну ракету Х-59, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Понад половину дронів знищили над Києвом

Як зазначив мер української столиці Віталій Кличко, з 40 ударних дронів, які прямували до міста, 15 знищили над сусідніми областями, три - на Київщині, а 22 дрони - над Києвом.

За його даними, внаслідок обстрілу в Києві пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури - у місті запроваджені аварійні відключення електроенергії, є знеструмлені об'єкти теплопостачання.

На місці падіння уламків в Деснянському районі є потерпілий: 19-річний хлопець отримав різану рану стопи, наступивши на уламки скла.

Цілями РФ були об'єкти енергетики

Пошкоджень зазнав також об'єкт критичної інфраструктури та приватні будинки в Київській області, повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. За його даними, ніхто не постраждав. 

Про збиття чотирьох повітряних цілей над Дніпропетровщиною повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, російська армія запустила вночі крилату ракету та три безпілотники, які мали атакувати енергетичну інфраструктуру. В Кам'янському районі уламки збитого баражуючого боєприпасу впали на приватне підприємство, внаслідок чого сталася пожежа. Минулося без постраждалих.

Також за даними повітряного командування ЗСУ "Південь", ППО знищила сім "Шахедів" на Миколаївщині та один - в районі Умані Черкаської області. Кілька безпілотників збили над Запорізькою областю.

Нагадаємо, що в новорічну ніч з 31 грудня на 1 січня Росія атакувала Україну 45 ударними дронами, всі з яких знищила протиповітряна оборона.

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ЗСУ проти дронів-камікадзе в Миколаєві

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Київ під час атаки РФ дронами 1 січня

Нічна атака: ППО знищила всі 39 запущені по Україні "Шахеди"

Конфлікти2 год. тому
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