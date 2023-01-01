Атака РФ на Новий рік: сили ППО збивали дрони з NASAMS
Степан Смишляєв
37 хв. тому
Відбиваючи атаку дронів в новорічну ніч, ЗСУ отримали унікальний досвід перезаряджання зенітних ракетних систем в режимі реального бою, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
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У новорічну ніч підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України знищили всі 45 запущених військами РФ дронів "Shahed", зокрема використовуючи зенітні ракетні комплекси (ЗРК) NASAMS, повідомив у неділю, 1 січня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.
"Вчора настільки інтенсивно працювали на цих установках наші фахівці, що в режимі бою не встигали перезаряджати ракети до NASAMS, настільки була потужна робота. Напевно, в жодної країни світу немає такого досвіду, коли в режимі реального бою перезаряджаються зенітні ракетні системи", - розповів він.
Ігнат додав, що NASAMS за доволі невеликий час використання в Україні вже продемонстрували свою ефективність. Наразі головне проблема в тому, що "у нас їх справді мало". "Бракує лише самих систем, самих пускових установок, щоб якомога більше території України було захищено", - зауважив речник.
Водночас на початку грудня глава Raytheon Technologies Ґреґорі Гейс повідомив, що США обговорюють з країнами Близького Сходу можливість переміщення в Україну декількох розгорнутих в інших країнах систем NASAMS, які згодом замінять у відповідних країнах на нові.
Таким чином, Україна зможе швидше отримати додаткові ЗРК. Про прогрес у відповідних переговорах наразі не повідомлялося.