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Чоловік у військовій формі перед ЗРК NASAMS
Збройні сили України знищили всі дрони "Shahed" у новорічну ніч, використовуючи зенітні ракетні комплекси NASAMSФото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Атака РФ на Новий рік: сили ППО збивали дрони з NASAMS

Степан Смишляєв
37 хв. тому

Відбиваючи атаку дронів в новорічну ніч, ЗСУ отримали унікальний досвід перезаряджання зенітних ракетних систем в режимі реального бою, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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У новорічну ніч підрозділи протиповітряної оборони Збройних сил України знищили всі 45 запущених військами РФ дронів "Shahed", зокрема використовуючи зенітні ракетні комплекси (ЗРК) NASAMS, повідомив у неділю, 1 січня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Вчора настільки інтенсивно працювали на цих установках наші фахівці, що в режимі бою не встигали перезаряджати ракети до NASAMS, настільки була потужна робота. Напевно, в жодної країни світу немає такого досвіду, коли в режимі реального бою перезаряджаються зенітні ракетні системи", - розповів він.

Ігнат додав, що NASAMS за доволі невеликий час використання в Україні вже продемонстрували свою ефективність. Наразі головне проблема в тому, що "у нас їх справді мало". "Бракує лише самих систем, самих пускових установок, щоб якомога більше території України було захищено", - зауважив речник.

Україна очікує ще на шість NASAMS

Перші дві системи NASAMS Україна отримала від США на початку листопада. А наприкінці того ж місяця міністерство оборони США уклало контракт на 1,2 мільярда доларів з американською компанією Raytheon Technologies на закупівлю додаткових ЗРК для України. За даними ЗМІ, йдеться ще про шість NASAMS. Відповідно до контракту, роботи з їхнього виготовлення мають завершитися до 28 листопада 2025 року.

Водночас на початку грудня глава Raytheon Technologies Ґреґорі Гейс повідомив, що США обговорюють з країнами Близького Сходу можливість переміщення в Україну декількох розгорнутих в інших країнах систем NASAMS, які згодом замінять у відповідних країнах на нові.

Таким чином, Україна зможе швидше отримати додаткові ЗРК. Про прогрес у відповідних переговорах наразі не повідомлялося.

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