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Зенітний ракетний комплекс NASAMS
Нові зенітні ракетні комплекси NASAMS можуть передати Україні з країн Близького Сходу. Над відповідними домовленостями працюють СШАФото: Robin Van Lonkhuijsen/ANP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Україні можуть передати NASAMS з Близького Сходу - виробник

Степан Смишляєв
2 год. тому

Переміщення ЗРК з Близького сходу дозволить значно пришвидшити постачання Україні, бо на виробництво нових NASAMS знадобиться два роки. Домовленості вимагатимуть попереднього схвалення Білого дому.

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Глава американської компанії-виробника зенітних ракетних комплексів (ЗРК) NASAMS Raytheon Technologies Ґреґорі Гейс стверджує, що США обговорюють з країнами Близького Сходу можливість переміщення в Україну декількох розгорнутих в інших країнах систем NASAMS, повідомило 1 грудня видання Politico.

За його словами, домовленості, які вимагатимуть попереднього схвалення адміністрації президента США Джо Байдена, дозволять передати ці системи протиповітряної оборони (ППО) Україні протягом трьох-шести місяців. США ж замінять їх на нові у відповідних країнах Близького Сходу протягом наступних двох років.

Глава Raytheon відмовився назвати країни Близького Сходу, які можуть передати системи, але за даними міністерства оборони США, покупцями цих ЗРК у регіоні є Оман і Катар.

Швидше, ніж виробляти

30 листопада Пентагон оприлюднив інформацію про укладення контракту на 1,2 мільярда доларів з Raytheon на закупівлю NASAMS для України. Контракт розрахований на строк до 28 листопада 2025 року. За даними агентства Reuters, йдеться про виробництво шести систем.

Гейс зауважив, що відповідні домовленості з країнами Близького Сходу дозволять швидше задовільнити потреби України. "Те, що на виготовлення потрібно 24 місяці, не означає, що 24 місяці знадобиться, щоб передати їх країні", - пояснив він.

60 українців уже вміють користуватися NASAMS

7 листопада міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що перші системи NASAMS уже надійшли в Україну, однак не уточнив їхню кількість. За даними Reuters, ідеться про дві з восьми обіцяних США системи.

За інформацією Politico, норвезька компанія Kongsberg, яка спільно з Raytheon розробляє NASAMS, навчила приблизно 60 українських військових використовувати дві передані системи. Зазвичай навчання займає пів року, але українців навчили за 60 днів.

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