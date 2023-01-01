У новорічну ніч над Україною збили 45 дронів-камікадзе

Російські війська атакували Україну у ніч на 1 січня. ЗСУ звітує про збиття 45 "шахедів". Майже три десятки безпілотників було випущено по Київській області.

У ніч з 31 грудня 2022 на 1 січня 2023 року російські війська атакували Україну безпілотниками-камікадзе "Shahed-131/136", знищено 45 дронів, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

"Тринадцять у 2022-му і 32 - у 2023-му році. Зіпсувати свято українцям не вийшло!", йдеться у повідомленні.

За інформацією місцевої влади, майже три десятки безпілотників було випущено по Київській області. Попередньо, без постраждалих, але є пошкодження об'єкту інфраструктури.

Військова адміністрація Києва каже про знищення уночі 32 російських повітряних цілей, не уточнюючи, яких саме. Відбій повітряної тривоги у столиці оголосили близько 5 ранку за київським часом. Вона тривала понад чотири години. "Внаслідок влучання уламків збитої ракети пошкоджено капот автомобіля у Шевченківському районі, повідомляють в КМВА. - В Дніпровському районі зафіксовано уламки ракети на проїжджій частині. Потерпілих немає".

Також зранку, ймовірно, уламки ракет виявили на відкритій ділянці колій київського метро, рух метрополітену тимчасово обмежили.

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