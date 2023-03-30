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Україна отримала 2 мільярди доларів грантових коштів
Долари СШАФото: Andy Jacobsohn/AFP/Getty Images
ЕкономікаСполучені Штати Америки

Україна отримала черговий мільярдний грант від США

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Грантові кошти в сумі 1,25 мільярда доларів підуть на покриття видатків держбюджету, зокрема, на пенсійні виплати та підтримку окремих програм державної соціальної допомоги, кажуть у мінфіні України.

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Грантові кошти США в розмірі 1,25 мільярда доларів надійшли до державного бюджету України в середу, 29 березня, повідомляється на сайті міністерства фінансів України.

За даними відомства, кошти надійшли через Цільовий фонд Світового банку в рамках четвертого додаткового фінансування для проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE).

Як розповіли у мінфіні, кошти спрямують на забезпечення часткового відшкодування видатків держбюджету, зокрема, на пенсійні виплати, підтримку окремих програм державної соціальної допомоги (допомоги для внутрішньо переміщених людей), забезпечення оплати праці працівників держорганів, співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій і працівників сфери освіти.

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США надали вже 15,5 млрд доларів грантів

Як йдеться на сайті міністерства, від початку повномасштабної війни Росії Україна отримала від США вже 15,5 мільярда доларів у формі грантів.

Водночас зовнішні потреби у фінансуванні держбюджету України 2023 року становлять приблизно 38 мільярдів доларів, а після нещодавнього збільшення видатків на 537 мільярди гривень вони оцінюються вже в 42,5 мільярда доларів, пише "Інтерфакс-Україна".

За даними міністерства фінансів, від початку цього року до 29 березня фінансування України від міжнародних партнерів уже досягло 9,17 мільярда доларів порівняно з 32,14 мільярда доларів за весь минулий рік, пише агентство. Зокрема, цього року Київ отримав від США 3,5 мільярда доларів грантів, від ЄС - 4,85 мільярда доларів кредитних коштів і ще близько пів мільярда доларів кредитів і гарантій від Великобританії.

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