ЄС виділив Україні черговий кредит у розмірі 500 млн євро

Перший транш у 2 мільярда євро в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС Україна отримала у жовтні 2022 року, а другий транш на 2,5 мільярда євро надійшов до бюджету України у листопаді 2022 року.

Україна отримала останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС, повідомила у середу, 14 грудня, пресслужба міністерства фінансів України.

За даними міністерства, загальне фінансування за даною програмою становить п'ять мільярдів євро. "З початку повномасштабної війни Європейський Союз надав Україні 7,2 мільярда євро макрофінансової допомоги. Ці кошти допомогли впоратися з негативними економічними наслідками війни й зберегти стійкість фінансової системи в умовах повномасштабного вторгнення агресора. Дякую колегам з ЄС за послідовну та системну підтримку України", - зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Читайте також: Київ розраховує на щонайменше 20 мільярдів доларів міжнародної допомоги в 2023

Отримані кредитні кошти спрямують на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету та на підтримку фінансової стабільності в Україні, йдеться в повідомленні.

Про виділення такої суми макрофіну для України повідомила також і Єврокомісія. "Сьогодні ми виплатили третій транш у розмірі 500 мільйонів євро у межах виняткової макрофінансової допомоги Україні у розмірі 5 мільярдів на 2022 рік. Це сприятиме макроекономічній стабільності України та зміцнить її загальну економічну та фінансову стійкість", - ідеться у повідомленні Єврокомісії у Twitter.

Макрофінансова допомога для України від ЄС

Перший транш у 2 мільярда євро в рамках цієї програми Україна отримала у жовтні 2022 року, а другий транш обсягом 2,5 мільярда євро надійшов до державного бюджету України у листопаді 2022 року.

Нагадаємо, наприкінці травня - початку червня цього року ЄС попередньо схвалив виділення Україні нової екстреної макрофіндопомоги на дев'ять мільярдів євро, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Перший мільярд було перераховано у серпні. Ще три мільярди, що залишились з початкових дев'яти, увійдуть до нової програми фіндопомоги у 2023 році, яка становитиме 18 мільярдів євро. Мова йде про кредити на пільгових умовах.