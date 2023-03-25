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Володимир Зеленський із директоркою МВФ Крісталіною ГеоргієвоюФото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Planet Pix/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Кредитори відстрочили виплати України за боргом до 2027 року

Даниїл Сотников
1 год. тому

Група офіційних кредиторів України продовжила мораторій на погашення боргу до закінчення програми екстреної допомоги в рамках МВФ.

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Група країн-кредиторів України, до якої входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Великобританія і США, надала гарантії, що дають змогу Києву відтермінувати виплати за зовнішнім боргом  до 2027 року - до закінчення дії програми Міжнародного валютного фонду (МВФ) з екстреної допомоги країні. Про це повідомило агентство Bloomberg у суботу, 25 березня.

Як уточнюється на сайті міністерства фінансів Франції, надання фінансових гарантій передбачає продовження мораторію на погашення боргу країни до 2027 року і додаткову допомогу для "відновлення прийнятного рівня боргу" до кінця програми МВФ. Крім того, група країн наполегливо закликала всіх інших офіційних кредиторів України "якнайшвидше" узгодити "настільки ж сприятливі" умови кредитування.

Раніше цього тижня МВФ погодив надання Україні кредитної програми на 15,6 мільярда доларів, що стало першим за всю історію фонду кредитом, виділеним країні, де тривають військові дії, нагадує Bloomberg. За даними Національного банку України, обсяг зовнішнього боргу країни на кінець 2022 року становив 132 мільярда доларів, досягнувши 89 відсотків ВВП країни.

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