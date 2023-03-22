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Україна і МВФ досягли попередньої домовленості щодо чотирьохрічної програми фінансування на суму 15,6 мільярдів доларівФото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Київ погодив з МВФ нову програму на 15,6 мільярда доларів

Степан Смишляєв
3 год. тому

Програма фінансування МВФ розрахована на чотири роки і спрямована на забезпечення стабільності і відновлення України. Її ще має схвалити Рада виконавчих директорів Фонду.

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Влада України та представники Міжнародного валютного фонду досягли домовленості на рівні експертів щодо чотирьохрічної програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF) на суму 15,6 мільярдів доларів, повідомили в МВФ ввечері у вівторок, 21 березня.

"Цю угоду має схвалити Рада виконавчих директорів МВФ, що, як очікується, розгляне це питання найближчими тижнями", - повідомив Гевін Грей, який очолював делегацію Фонду на переговорах у Варшаві 8-15 березня.

Він зауважив, що нова програма має на меті підтримку "фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності", а також  поступового відновлення і відбудови країни. 

"Поступове економічне відновлення очікується найближчими кварталами, у міру відновлення економічної діяльності після руйнувань, завданих критичній інфраструктурі, хоча виклики зберігаються, включаючи ризик подальшої ескалації конфлікту", - зазначив Грей.

Він додав, що за таких обставин дуже важко розробити чіткий сценарій розвитку економіки України, прогнози експертів МВФ наразі коливаються у діапазоні від її падіння на три відсотки до зростання на один у 2023 році.

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Два етапи програми

З огляду на це, нова програма буде розбита на два етапи. Перший, розрахований орієнтовно на 12-18 місяців, буде спрямовано на забезпечення фінансової стабільності, припинення фінансування витрат бюджету за рахунок емісії тощо.

"Уряд уникатиме нових заходів, які можуть зменшити податкові надходження. Влада також має намір продовжувати реформи для зміцнення системи урядування та боротьби з корупцією, у тому числі шляхом внесення змін до законодавства", - зазначають в МВФ.

На другому етапі передбачаються ширші реформи для закріплення макроекономічної стабільності, підтримка відновлення та початку відбудови України, "а також підвищення стійкості та більш потужного довгострокового зростання, у тому числі в контексті цілей вступу України до ЄС".

"Очікується, що під час другого етапу Україна повернеться до принципів довоєнної політики, включаючи гнучкий обмінний курс і режим таргетування інфляції. Крім того, фіскальна політика буде зосереджена на критично важливих структурних реформах з метою підтримки доходів у середньостроковій перспективі", - зауважили в фонді.

Окремо в МВФ зауважують, що на другому етапі необхідно буде посилювати управління державними фінансами, запроваджувати реформи у царині державних інвестицій, посилювати конкуренцію в енергетичному секторі.

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Київ погодив з МВФ нову програму на 15,6 мільярда доларів

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