Візит Георгієвої до Києва: Україна розраховує на $15 млрд

Україна розраховує на започаткування нової програми співпраці з МВФ, яка передбачатиме як негайну фінансову підтримку, так і підтримку структурних реформ. В МВФ кажуть, що вона також сприятиме вступу країни до ЄС.

Після того, як минулого тижня Україна та Міжнародний валютний фонд домовились про перегляд моніторингової програми, у понеділок, 20 лютого, Київ відвідала директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва для обговорення подальшої співпраці, повідомив в Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна розраховує на започаткування "нової багаторічної великої програми" фінансування понад 15 мільярдів доларів, "Планується, що програма з МВФ складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню", - повідомив прем'єр.

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Економічна зброя

Георгієва також зустрілася з президентом України Володимиром Зеленським і високо оцінила роботу, як центральних, так і місцевих органів влади в умовах війни.

"Мене надзвичайно вразив той факт, що країна та уряд дуже добре функціонують у цих надзвичайних умовах вторгнення. Я хотіла побачити це. Коли завтра говоритиму з радою директорів МВФ, я скажу, що це справді країна, яка надзвичайно добре й ефективно діє попри жахливий напад на її народ, на її територію", - цитує директорку пресслужба президента України.



Своєю чергою Зеленський подякував МВФ за підтримку, яка "створює для України можливість залишатися сильною". "Це також зброя - зброя економічна, яка дає змогу нам, нашому суспільству, нашому бізнесу розвиватися. Ми дуже хочемо, щоб бізнес розвивався, приходили інвестиції, і ми знаємо, що МВФ своєю діяльністю завжди дає правильні сигнали, тому дуже дякуємо за цей сигнал", - наголосив він.

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Програма, що сприятиме вступу до ЄС

Домовленості про перегляд моніторингової програми, досягнуті минулого тижня, ще мають бути затверджені керівництвом МВФ. У разі позитивного рішення буде відкритий шлях до початку обговорення повноцінної програми, про яку говорив Денис Шмигаль. Ця програма, зокрема, підтримає зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу, зауважують у Фонді.

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