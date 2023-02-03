Єврокомісія оцінить прогрес України на шляху до ЄС навесні

В двосторонньому документі між Києвом і Брюсселем вперше зафіксовані наміри Києва почати переговори про вступ до ЄС. Володимир Зеленський вважає, що вони повинні розпочатися вже цього року.

Попри повномасштабну російську агресію Київ на 72 відсотки виконав зобов’язання відповідно до угоди про асоціацію з Європейського Союзу та планує розпочати переговори про вступ до Євросоюзу, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками саміту Україна-ЄС, який відбувся у Києві у п'ятницю, 3 лютого.

"Сьогодні на саміті ми представили прогрес у реалізації рекомендацій Європейської Комісії (для країни-кандидата на членство в ЄС – Ред.). Вперше у нашому двосторонньому документі, спільній заяві саміту, зафіксовані наші наміри почати переговори про вступ і почати їх якнайшвидше", - сказав він.

Зеленський зазначив, що Україна активно працює над тим, щоб відповідати усім критеріям, висунутим до неї, як до кандидата на членство, і очікує на відповідні оцінки Єврокомісії та рішення Європейської Ради. "Мета - почати переговори вже цього року. Я сказав би, що це не просто мета, це - ціль", - наголосив президент.

Майбутнє України – у ЄС: спільна заява

У спільній заяві України та ЄС за підсумками саміту зазначено, що Єврокомісія навесні має намір звітувати про прогрес Києва щодо виконання рекомендацій для країни-кандидата на членство. В українському уряді розраховують разом з цією оцінкою отримати пропозиції, за умови виконання яких, вже в жовтні ЄК зможе рекомендувати Європейській Раді цьогоріч розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС.

"Ми ще раз наголосили, що майбутнє України та її громадян - у Європейському Союзі, - йдеться в документі. - ЄС ухвалить рішення щодо подальших кроків, коли всі умови, зазначені у висновку Комісії, будуть повністю виконані. Україна підкреслила свою рішучість виконати необхідні вимоги для якнайшвидшого початку переговорів про вступ".

ЄС також відзначив значні зусилля, які Україна продемонструвала протягом останніх місяців для досягнення цілей, що лежать в основі її статусу кандидата на членство і закликав Київ продовжувати цей шлях, наголошується в заяві.

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