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У МВФ заявили про прогрес у переговорах з Україною Фото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

У МВФ заявили про прогрес у переговорах з Україною

Анастасія Шепелева
17 хв. тому

У МВФ заявили про продуктивні переговори з представниками України щодо нової програми кредитування. Очікується, що обговорення може закінчитися днями.

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У Міжнародному валютному фонді у середу, 15 березня, заявили про досягнення "дуже хорошого прогресу" в переговорах з Україною щодо низки заходів, які можуть стати основою нової програми кредитування для Києва, повідомляє Reuters.

За словами постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, завдяки продуктивній роботі представників МВФ і українських офіційних осіб у Варшаві, очікується, що обговорення може завершитися найближчими днями.

"Дискусії між співробітниками МВФ та українською владою були продуктивними, і був досягнутий дуже хороший прогрес щодо узгодження низки заходів, які могли б стати основою програми, підтримуваної фондом", - сказав він.

За даними джерел Reuters, знайомих з ходом переговорів, угода очікується до кінця тижня.

Україна розраховує на 15 мільярдів доларів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що Україна розраховує на започаткування багаторічної програми фінансування на понад 15 мільярдів доларів. Очікується, що вона складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню.

Цей пакет, який ще має бути схвалений радою директорів МВФ, допоможе розблокувати кредитування для України з інших джерел. Це буде найбільша позика, яку світовий кредитор надасть країні, що перебуває у стані активного конфлікту, пише агентство.

Очікується, що країни "Великої сімки" нададуть фінансову підтримку, необхідну МВФ для продовження роботи, хоча деталі цього не розголошуються, додає Reuters.

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