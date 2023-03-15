У МВФ заявили про прогрес у переговорах з Україною
Анастасія Шепелева
17 хв. тому
У МВФ заявили про продуктивні переговори з представниками України щодо нової програми кредитування. Очікується, що обговорення може закінчитися днями.
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У Міжнародному валютному фонді у середу, 15 березня, заявили про досягнення "дуже хорошого прогресу" в переговорах з Україною щодо низки заходів, які можуть стати основою нової програми кредитування для Києва, повідомляє Reuters.
За словами постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, завдяки продуктивній роботі представників МВФ і українських офіційних осіб у Варшаві, очікується, що обговорення може завершитися найближчими днями.
"Дискусії між співробітниками МВФ та українською владою були продуктивними, і був досягнутий дуже хороший прогрес щодо узгодження низки заходів, які могли б стати основою програми, підтримуваної фондом", - сказав він.
За даними джерел Reuters, знайомих з ходом переговорів, угода очікується до кінця тижня.
Цей пакет, який ще має бути схвалений радою директорів МВФ, допоможе розблокувати кредитування для України з інших джерел. Це буде найбільша позика, яку світовий кредитор надасть країні, що перебуває у стані активного конфлікту, пише агентство.
Очікується, що країни "Великої сімки" нададуть фінансову підтримку, необхідну МВФ для продовження роботи, хоча деталі цього не розголошуються, додає Reuters.