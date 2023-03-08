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Логотип МВФФото: Maksym Yemelyanov/Zoonar/picture alliance
ЕкономікаУкраїна

Місія МВФ почала перемовини з Україною щодо нової програми

Ольга Журавльова
36 хв. тому

У Варшаві почалась робота місії МВФ щодо подальшого фінансування України.

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм у середу, 8 березня, розпочала роботу для обговорення потенційної програми для України. Про це інформує сайт українського уряду.

Від України участь у дискусіях беруть представники міністерства фінансів, Національного банку, а також низки інших органів. Зустрічі відбуваються у Варшаві, а також в онлайн форматі.

17 лютого представники України та МВФ досягли попередньої згоди щодо перегляду чотиримісячної моніторингової програми. За оцінкою міжнародних експертів, українська сторона виконала "всі погоджені з МВФ структурні маяки". Тепер Київ очікує на повноцінну програму підтримки.

Україна розраховує на 15 мільярдів доларів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше заявляв, що  Україна розраховує на започаткування багаторічної програми фінансування на понад 15 мільярдів доларів. Очікується, що вона складатиметься з двох частин: негайна фінансова підтримка та підтримка структурних реформ, що сприятимуть відновленню.

У МВФ зазначали, що майбутня повноцінна програма підтримає зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Читайте також: Україна залучила понад 30 мільярд доларів від партнерів у 2022

Коли, як і чиїм коштом відбудують зруйновану Україну?

 

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