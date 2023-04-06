Литва планує запросити Україну в НАТО

Одна з цілей Литви для запланованого на липень 2023 року саміту НАТО в Вільнюсі - запрошення для України стати членом Альянсу, повідомили в литовському Сеймі.

Сейм Литви визначив під час засідання в четвер, 6 квітня, головні цілі балтійської країни під час проведення саміту Північноатлантичного альянсу (НАТО) в липні цього року. Серед пріоритетів цього заходу - запрошення для України стати членом Альянсу.

"Сейм одностайно визначив основні цілі нашої країни на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні цього року", - повідомляє офіційна Facebook-сторінка литовського Сейму.

В інфографіці, що супроводжує повідомлення, зазначається, що першочергове завдання Литви на саміті - "повністю підтримувати Україну практичними заходами" і зробити все, щоб Україну запросили стати членом НАТО.

Проведення саміту НАТО у Вільнюсі заплановано на 11-12 липня 2023 року.

Заявка України на пришвидшений вступ у НАТО

30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна подала заявку на пришвидшений вступ в Північноатлантичний альянс. Відповідний документ Зеленський підписав разом з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Ще у 2008 році на саміті в Бухаресті країни НАТО зафіксували перспективу членства України та Грузії в організації. Наступним кроком на шляху до нього мав стати план дій щодо членства (ПДЧ), як ідеться в підсумковій декларації за результатами саміту. Втім, досі Україні не надали ПДЧ.

Читайте також: Німеччина заперечує конкретні плани щодо "оборонного пакту" з Україною

Наразі Україна має особливий статус співпраці з НАТО - партнер із розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Мета цієї програми - посилити оперативну сумісність військ країн-учасниць із силами НАТО. Вона передбачає регулярні політичні консультації з безпекових питань, розширений доступ до навчань і обміну інформацією, тісніша співпраця у часи криз.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг неодноразово висловлював впевненість, що Україна стане повноправним членом Альянсом за умови перемоги у війні з РФ.

Читайте також: Безпекові гарантії для України: ефективний механізм чи "фантазії"?