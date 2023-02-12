  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
Єнс Столтенберг
Єнс Столтенберг Фото: Terje Bendiksby/NTB/picture alliance
ПолітикаСвіт

Столтенберг залишає посаду генсека НАТО у 2023 році

Ольга Журавльова
2 год. тому

ЗМІ повідомляють, що на тлі війни в Україні Столтенберга хочуть залишити на повторний термін. Однак у НАТО запевняють, що він працюватиме лише до жовтня 2023 року.

https://p.dw.com/p/4NO1h

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг не продовжуватиме мандат та залишить свою посаду, як і планувалося, пізніше цього року. Про це суботу, 12 лютого, на запит dpa повідомила прессекретарка Альянсу Оана Лунгеску.

"Каденція генерального секретаря закінчується в жовтні цього року і він не має наміру домагатися ще одного продовження свого мандату", - заявила вона.

Мандат Столтенберга продовжувався тричі, і він пропрацював загалом майже дев'ять років генсеком НАТО. У березні, незабаром після початку російського вторгнення в Україну, його повноваження продовжили до 30 вересня 2023 року.

Читайте також: Генсек НАТО: В Україні вирішальна фаза війни, треба більше зброї

Останнім часом ЗМІ припускали, що 63-річного Столтенберга можуть залишити на посаді на тлі війни в Україні. Зокрема, видання Welt am Sonntag повідомило, що існує нібито неофіційна домовленість між країнами-членами Альянсу щодо продовження терміну повноважень Столтенберга до квітня 2024 року.

Очікується, що 30 членів НАТО ухвалять рішення про нового керівника щонайпізніше на липневому саміті у Вільнюсі.

Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО

 

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг

Столтенберг: РФ не відмовилась від планів встановити контроль над Україною

Столтенберг: РФ не відмовилась від планів встановити контроль над Україною

Генсек НАТО вважає, що війна, розв'язана Росією проти України, швидше за все, завершиться мирними переговорами, але їхні умови і перебіг "повністю залежать від співвідношення сил на полі бою".
Політика1 січня 2023 р.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Столтенберг не виключає збільшення оборонного бюджету НАТО

Столтенберг не виключає збільшення оборонного бюджету НАТО

Країни НАТО повинні не тільки підтримувати Україну, а й дбати про збереження свого рівня обороноздатності. Це вимагає підвищення витрат на оборону, вважає Єнс Столтенберг.
Політика25 січня 2023 р.
Столтенберг і Ердоган на саміті НАТО

Розширення НАТО: Столтенберг розкритикував позицію Ердогана щодо Швеції

Розширення НАТО: Столтенберг розкритикував позицію Ердогана щодо Швеції

Невдоволення Анкари викликала акція протесту зі спаленням Корану біля посольства Туреччини у Стокгольмі. Генсек НАТО вказав на те, що свобода самовираження та свобода думок не є незаконними у країнах Альянсу.
Політика24 січня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Утікачі від війни Росії проти України у польському Вроцлаві (березень 2022 року)

МВС ФРН закликає до справедливого розподілу біженців в ЄС

Суспільство10 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Наслідки потужного землетрусу в Туреччині, фото 10 лютого

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Туреччину і далі трястиме. Чим небезпечні афтершоки?

Катастрофи10 лютого 2023 р.
Портрет президента України Володимира Зеленського під час виступу в Європарламенті 9 лютого 2023 року

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

ЗМІ про турне Зеленського: Суперзірка світової політики

Політика10 лютого 2023 р.
Танки Leopard-1 на складах одного з підприємств німецького ВПК

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Як німецький танк Leopard-1 зможе посилити ЗСУ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
external

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Як 15-річний аеророзвідник допомагав ЗСУ нищити техніку РФ

Суспільство10 лютого 2023 р.07:05 хв.
Правопопулістська АдН завжди була лояльною до путінської Росії

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Як у Бундестазі сприйняли план АдН щодо закінчення війни

Політика10 лютого 2023 р.
Володимир Путін і Сі Цзіньпін

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Чи перегляне Київ відносини з КНР через її зближення з РФ?

Конфлікти10 лютого 2023 р.
На головну сторінку