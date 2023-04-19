Резніков підтвердив, що ЗРК Patriot уже в Україні

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що системи протиповітряної оборони Patriot уже прибули в Україну. За його словами, зенітники ЗСУ освоїли їх максимально швидко.

Український міністр оборони Олексій Резніков підтвердив у середу, 19 квітня, що зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot уже прибули до України.

"Знаєте як візуалізувати мрію? Треба розповісти про неї світу і дати їй життя! Саме так сталося з "Патріотами", ще до повномасштабної війни, ще до мого призначення на найважливішу посаду в моєму житті в найважливіший час мого життя", - написав Резніков у Twitter, нагадавши, що вперше попросив ці системи під час свого візиту до США у серпні 2021 року, коли працював заступником міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Саме тоді я вперше сказав нашим партнерам: "Нам потрібні "Патріоти". Свобода і незалежність нашої країни - під загрозою. І що ми почули? Це неможливо! Але неможливе стає можливим. Сьогодні наше прекрасне українське небо стає захищенішим, адже в Україну прибули системи протиповітряної оборони Patriot", - написав міністр.

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"Patriot для патріотів"

Резніков подякував США, Німеччині та Нідерландам за рішення надати Києву ці ЗРК.

"Патріоти для патріотів", - так міністр назвав свій допис. За його словами, українські зенітники освоїли комплекси максимально швидко. Кількість систем, які надійшли, він не назвав.

Рішення про передачу Україні Patriot у Білому домі оголосили 21 грудня 2022 року під час візиту президента України Володимира Зеленського до США - його першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

На початку січня Німеччина пообіцяла приєднатися до США і також надати Україні додаткову батарею системи. Про плани надіслати Україні цей ЗРК згодом заявили Нідерланди.

Українські військові розпочали навчання на Patriot у США вже в січні, у лютому - в ФРН. Наприкінці березня американський телеканал CNN із посиланням на джерела в Пентагоні повідомив, що група з 65 українських військових швидше запланованого змогла опанувати навчальний курс і найближчими днями завершить його в США, звідки вирушить на додаткові тренування в Європу на двох системах, після чого їх розгорнуть в Україні "найближчими тижнями".

18 квітня уряд ФРН заявив, що Німеччина передала Україні Patriot з боєприпасами.

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

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