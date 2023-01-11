Українські військові вирушать в США для навчання на Patriot

Вже з наступного тижня американські інструктори навчатимуть українських військових управлінню системою ППО Patriot, поставку якої оголосили в США кілька тижнів тому.

Українські солдати прибудуть до США для тренувань на системі протиповітряної оборони Patriot, повідомив представник міністерства оборони США (Пентагон), бригадний генерал Пат Райдер ввечері вівторка, 10 січня.

За його словами, навчання розпочнеться вже наступного тижня на базі Форт-Сілл у штаті Оклахома та триватиме кілька місяців. Загалом його пройдуть близько 90-100 українських солдатів.

"Patriot зробить свій внесок у нинішні можливості протиповітряної оборони України. Це те, що дозволить їм збивати балістичні ракети, літаки супротивника", - зазначив Райдер.

Підготовка українських солдатів включатиме аудиторні заняття, практичні тренування з системами, а також роботу в симуляційній лабораторії. "Навчання буде побудоване таким чином, щоб забезпечити відповідну тактику, техніку і процедури, засновані на умовах ведення бойових дій в Україні, щоб вони могли максимально ефективно застосовувати їх після повернення в Україну", - додав Райдер.

Підготовка до розгортання Patriot в Україні почалася - МЗС

Навчання українських військових у США відбудеться вперше. Від початку повномасштабної війни Росії проти України українські солдати проходили тренування у Великобританії, Німеччині та Східній Європі, але не на території Сполучених Штатів.

На початку січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що систему Patriot розгорнуть в Україні в максимально стислі терміни.

Рішення про передачу Україні Patriot адміністрація президента США Джо Байдена оголосила 21 грудня під час візиту президента України Володимира Зеленського до США - першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією. Згодом Зеленський зазначив, що українські військові потребують більшої кількості цих систем. "Що буде після Patriot? Ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Patriot”, - сказав він.

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.