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PatriotФото: IMAGO
ПолітикаУкраїна

Підготовка до розгортання Patriot в Україні почалася - МЗС

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що американська система Patriot прибуде в Україну "в максимально стислі терміни".

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Американська система протиповітряної оборони Patriot буде розгорнута в Україні в максимально стислі терміни, запевняє український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання "Патріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем вже розпочалася", - зазначив він на онлайн-брифінгу в середу, 4 січня.

Рішення про передачу Україні Patriot адміністрація Байдена оголосила 21 грудня під час візиту Зеленського до США - першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Згодом Зеленський зазначив, що українські військові потребують більшої кількості цих систем. "Що буде після Patriot? Ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Patriot”, - сказав він на пресконференції за результатами двогодинних перемовин з Байденом у Білому домі.

ЗСУ можуть навчатися керувати Patriot у США

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

Для України розроблений спеціальний план підготовки військових до роботи на системах Patriot, яка ймовірно відбуватиметься вперше на території США.

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