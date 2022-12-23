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Запуск ракети з системи Patriot (фото з архіву)
Запуск ракети з системи Patriot (фото з архіву)Фото: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense/AP/picture alliance
КонфліктиУкраїна

США вперше можуть провести навчання ЗСУ на своїй території

Олександр Куницький
43 хв. тому

Пентагон може провести навчання українських військових роботі з системам Patriot на території США. Тренування займе кілька місяців.

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Американське міністерство оборони (Пентагон) розглядає можливість навчання українських військовослужбовців роботі з системами протиповітряної оборони Patriot на військовій базі у США. Про це в ніч на п'ятницю, 23 грудня, повідомило видання Politico з посиланням на джерела в оборонному відомстві.

Від початку повномасштабної війни українські військові проходили тренування у Великобританії, Німеччині та Східній Європі, але не на території США. Навчання ж на "Патріотах" у Європі пов'язане з логістичними труднощами, тому в Пентагоні обговорюють його проведення повністю або частково на території США.

За словами одного з посадовців, його доцільно провести у Форт-Сіллі в штаті Оклахома, де перебуває більшість інструкторів і необхідних тренажерів. Остаточне рішення ще не ухвалене.

Навчання ЗСУ триватиме кілька місяців

22 грудня у Пентагоні повідомили, що для підготовки українських військових роботі з Patriot знадобиться кілька місяців, а самі тренування почнуться "зовсім скоро".

Рішення про передачу Україні Patriot адміністрація президента США Джо Байдена оголосила 21 грудня. Згодом президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські військові потребують більшої кількості цих систем. "Що буде після Patriot? Ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Patriot”, - сказав він на пресконференції за результатами двогодинних перемовин з Байденом у Білому домі 21 грудня.

Системи Patriot дозволять захиститися від ударів російських крилатих ракет і безпілотних літальних апаратів. Радар системи може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять з них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки Patriot потрібні близько 90 військовослужбовців.

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