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Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський у Києві, 20 квітня 2023 року
Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський у Києві, 20 квітня 2023 рокуФото: Alina Yarysh/REUTERS
ПолітикаУкраїна

Столтенберг в Києві: Місце України по праву - в НАТО

Анастасія Шепелева
3 год. тому

На спільній пресконференції з президентом Зеленським генсек Альянсу зазначив, що питання щодо членства України в НАТО та гарантій її безпеки стануть важливою частиною порядку денного липневого саміту у Вільнюсі.

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Питання членства України в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) та гарантій її безпеки на шляху до цього стануть важливим елементом порядку денного саміту НАТО у Вільнюсі в липні цього року. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в четвер, 20 квітня.

"Україна по праву має знайти місце у євроатлантичній родині, і місце України по праву – в НАТО. І ми допоможемо. З нашою підтримкою ми зробимо це можливим", - заявив Столтенберг.

Столтенберг біля стіни пам'яті полеглих захисників України
Столтенберг біля стіни пам'яті полеглих захисників УкраїниФото: Gleb Garanich/REUTERS

Він також наголосив, що країни НАТО і далі зміцнюватимуть українські Збройні сили. "Російська агресія – це токсична система, яка має бути зупинена", - зазначив генеральний секретар НАТО. - Мусимо забезпечити якомога потужніші можливості забезпечення української безпеки".

Він нагадав, що союзники по НАТО підготували десятки тисяч українських військових, а від початку повномасштабної війни РФ проти України надали Києву понад 150 мільярдів євро допомоги, з яких 65 мільярдів євро - у формі військової допомоги.

НАТО прагне забезпечити повну сумнісність ЗСУ з силами Альянсу

Столтенберг також зауважив, що під час сьогоднішньої зустрічі сторони обговорили довгострокову ініціативу підтримки, яка допоможе Україні перейти від оснащення та доктрини радянських часів до стандартів НАТО й забезпечити повну оперативну сумісність української армії із силами Альянсу.

"Це є свідченням довгострокової відданості НАТО Україні. Альянс стоїть із вами сьогодні, завтра й стоятиме так довго, як буде потрібно", – запевнив Єнс Столтенберг та зазначив, що підтримує ініційовану Зеленським формулу миру.

Зеленський: Немає жодної перешкоди для запрошення України в НАТО

Водночас лідер України наголосив, що немає жодного об’єктивного барʼєра, який перешкоджав би ухваленню політичних рішень про запрошення України в Альянс. Він подякував Столтенбергу за запрошення відвідати саміт у Вільнюсі. проте наголосив, що важливо, щоб і Україна отримає відповідне запрошення.

"Саме зараз, коли більшість людей у країнах НАТО і більшість українців підтримують вступ нашої держави в Альянс, – час для відповідних рішень. Вже неможливо уявити безпеку євроатлантичного простору без України, і люди це розуміють", – зазначив президент України.

Зеленський: Гарантії безпеки не замінюють членство в НАТО

За його словами, гарантії безпеки для України на шляху до членства в НАТО потрібні, втім вони не є компромісомщодо майбутнього членства України в НАТО.

"Я наголошую: ці гарантії безпеки в жодному разі не замінюють і не відкладають членство України в НАТО. Поки триватиме реалізація рішень, безпека вже потрібна. І, як доведено історією, це потрібно не лише для нашої держави, а й для всіх у Європі, для всього вільного світу", - сказав Зеленський.

Він також звернувся до генсека Північноатлантичного альянсу з проханням "допомогти подолати стриманість партнерів" у постачанні Україні далекобійної зброї, сучасної авіації, артилерії та бронетехніки.

"Гальмування відповідних рішень – це час, який втрачається для миру, і це життя наших воїнів, які поки не отримали життєво необхідної кількості оборонних інструментів", – наголосив Зеленський.

19 квітня Єнс Столтенберг вперше прибув із візитом до Києва за час повномасштабної війни РФ проти України. Генсек НАТО відвідав деокуповану Бучу та поклав квіті біля стіни пам'яті полеглих захисників України у Києві.

Читайте також: Інтеграція України до НАТО та ЄС: загроза угорського вето залишається

Столтенберг про ядерні погрози Росії та вступ України в НАТО

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Єнс Столтенберг та Володимир Зеленський у Києві, 20 квітня 2023 року

Столтенберг в Києві: Місце України по праву - в НАТО

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