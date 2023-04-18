Данілов: Україна почне контрнаступ, коли буде готова

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна працює цілодобово, щоб підготуватися до контрнаступу. Він впевнений, що озброєння для нього вистачить.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов заявив, що Україна розпочне контрнаступ для звільнення окупованих Росією територій, коли буде повністю готова. "Ніхто не буде починати непідготовленим", - сказав він в інтерв'ю агенції Associated Press, опублікованому в понеділок, 17 квітня.

За його словами, партнери України допомагають уряду досягти рівня технічного оснащення, необхідного для початку наступу, постачаючи важку бронетехніку та боєприпаси. "Їх буде достатньо, щоб стримати Росію", - впевнений він.

Водночас Данілов висловив розчарування тим, що іноді офіційні особи з країн-союзників "обіцяють одне, а роблять зовсім інше", не уточнивши, що має на увазі.

Читайте також: Сирський: Ключове завдання ЗСУ в Бахмуті - виснажити сили РФ

Контрнаступ - питання часу

Говорячи про великий витік розвідувальних даних США, Данілов в інтерв’ю AP підтримав інших українських лідерів, які кажуть, що не бачать у цьому серйозної шкоди для майбутніх наступальних операцій, підкресливши, що Україна ні з ким не ділиться особливо чутливою інформацією.

"Якщо хтось думає, що ми перед кимось звітуємо, то він глибоко помиляється", - сказав він. Такі чутливі питання безпеки вирішуються на закритих зустрічах з президентом України Володимиром Зеленським, і "тільки там буде вирішено, коли, на якому напрямку, якими темпами ми будемо звільняти нашу територію", додав Данілов.

Читайте також: Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

За словами секретаря РНБО, Україна працює цілодобово, щоб підготуватися до контрнаступу, "включаючи суботу та неділю". "Це лише питання часу. Цей час дається нам дуже дорогою ціною", - зазначив він.

Раніше CNN із посиланням на українські джерела повідомляло, що через витік таємної інформації Україні довелося нібито вже змінити деякі військові плани. Про оприлюднення таємних американських документів ЗМІ, які значною мірою стосуються війни Росії проти України, стало відомо 7 квітня, хоча в мережі вони почали з'являтися значно раніше. Зокрема, йшлося про постачання західних озброєнь, дані про запаси боєприпасів, перебіг бойових дій, перспективу контрнаступу.

13 квітня Федеральне бюро розслідувань (ФБР) затримало 21-річного службовця Повітряних сил Національної гвардії США Джека Тейшейру через "злиті" секретні матеріали.

Читайте також: Київ: Переговори щодо Криму можливі після контрнаступу

Снайпер ЗСУ: "Підемо в наступ, але поки справді тяжко..." To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video