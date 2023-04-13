  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Правоохоронці в США під час затримання Джека Тейшейри
Правоохоронці в США під час затримання Джека ТейшейриФото: Michelle R. Smith/AP/dpa/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

В США затримали підозрюваного у "зливі" документів розвідки

Олександр Куницький
1 год. тому

Затриманим виявився 21-річний службовець Національної гвардії Військово-повітряних сил США Джек Тейшейра. Витік секретної інформації був "навмисним злочинним діянням", заявили в Пентагоні.

https://p.dw.com/p/4Q1jW

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у четвер, 13 квітня, затримало службовця Повітряних сил Національної гвардії США через "злиті" у вільний доступ нібито "секретні документи" американської розвідки, повідомляє Reuters.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що ФБР затримало чоловіка на ім’я Джек Тейшейра "у зв'язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого видалення, зберігання та передачі секретної інформації про національну оборону".

Факт затримання підтвердили у ФБР, зазначивши, що агенти бюро проводять "санкціоновану правоохоронну діяльність у резиденції в Норт Дайтоні, штат Массачусетс". На кадрах, які транслювали американські телеканали, було видно, як офіцери супроводжували молодого чоловіка в сірій футболці та яскраво-червоних шортах до машини.

У Пентагоні, своєю чергою, заявили, що "злив" інформації був "навмисним злочинним діянням". Втім речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер перенаправив всі інші питання щодо розслідування до міністерства юстиції США.

Читайте також: "Витік документів США": В Україні триватиме затяжна війна після 2023 року

Що відомо про Тейшейру

Джек Тейшейра адміністрував закриту групу  під назвою Thug Shaker Central, куди входять близько 20-30 осіб і яких об'єднує "любов до зброї, расистських мемів і відеоігор", пише видання The New York Times.

Раніше The Times змогло поспілкуватися з деякими членами групи Thug Shaker Central. За їхніми словами, документи, які вони обговорювали онлайн, почали привертати більшу увагу лише після того, як один із учасників-підлітків взяв кілька десятків із них і опублікував їх в інтернеті.

Нагадаємо, про оприлюднення секретних документів, підготовлених американськими спецслужбами, стало широко відомо 7 квітня, хоча в різних інтернет-чатах і форумах вони з'явилися кількома тижнями раніше. Секретна інформація, яка стала відомою, стосується переважно війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь Києву, перебіг бойових дій, позиції українських та російських військових частин та відомості про запаси боєприпасів.

Витік секретних документів американської розвідки, з яких випливає, що США шпигують за своїми союзниками, викликав широкий резонанс. Більшість матеріалів уже видалена з мережі.

Читайте також: Чи вплине витік даних розвідки США на контрнаступ ЗСУ?

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Правоохоронці в США під час затримання Джека Тейшейри

В США затримали підозрюваного у "зливі" документів розвідки

Політика1 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Морське узбережжя Криму, архівне фото

$5 млрд за майно у Криму: що треба знати про рішення Гааги

$5 млрд за майно у Криму: що треба знати про рішення Гааги

Економіка8 год. тому
external

Як польські військові вчаться керувати "Абрамсами"

Як польські військові вчаться керувати "Абрамсами"

Конфлікти8 год. тому00:52 хв.
У Німеччині невдовзі легалізують вживання канабісу

Легалізація канабісу в Німеччині: хто, де і як

Легалізація канабісу в Німеччині: хто, де і як

Суспільство9 год. тому
Українські військові в Києві

Чи реально повернути доплати військовим не на передовій

Чи реально повернути доплати військовим не на передовій

Політика11 год. тому
external

Харків'яни чекають допомоги на відбудову житла

Харків'яни чекають допомоги на відбудову житла

Суспільство15 год. тому02:36 хв.
external

(Без)коштовна реабілітація: як в Одесі бійців ЗСУ лікують

(Без)коштовна реабілітація: як в Одесі бійців ЗСУ лікують

Здоров'я12 квітня 2023 р.09:30 хв.
На головну сторінку