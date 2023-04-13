В США затримали підозрюваного у "зливі" документів розвідки

Американське Федеральне бюро розслідувань (ФБР) у четвер, 13 квітня, затримало службовця Повітряних сил Національної гвардії США через "злиті" у вільний доступ нібито "секретні документи" американської розвідки, повідомляє Reuters.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що ФБР затримало чоловіка на ім’я Джек Тейшейра "у зв'язку з розслідуванням ймовірного несанкціонованого видалення, зберігання та передачі секретної інформації про національну оборону".

Факт затримання підтвердили у ФБР, зазначивши, що агенти бюро проводять "санкціоновану правоохоронну діяльність у резиденції в Норт Дайтоні, штат Массачусетс". На кадрах, які транслювали американські телеканали, було видно, як офіцери супроводжували молодого чоловіка в сірій футболці та яскраво-червоних шортах до машини.

У Пентагоні, своєю чергою, заявили, що "злив" інформації був "навмисним злочинним діянням". Втім речник Пентагону бригадний генерал Пет Райдер перенаправив всі інші питання щодо розслідування до міністерства юстиції США.

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Що відомо про Тейшейру

Джек Тейшейра адміністрував закриту групу під назвою Thug Shaker Central, куди входять близько 20-30 осіб і яких об'єднує "любов до зброї, расистських мемів і відеоігор", пише видання The New York Times.

Раніше The Times змогло поспілкуватися з деякими членами групи Thug Shaker Central. За їхніми словами, документи, які вони обговорювали онлайн, почали привертати більшу увагу лише після того, як один із учасників-підлітків взяв кілька десятків із них і опублікував їх в інтернеті.

Нагадаємо, про оприлюднення секретних документів, підготовлених американськими спецслужбами, стало широко відомо 7 квітня, хоча в різних інтернет-чатах і форумах вони з'явилися кількома тижнями раніше. Секретна інформація, яка стала відомою, стосується переважно війни в Україні. Це дані про постачання західних озброєнь Києву, перебіг бойових дій, позиції українських та російських військових частин та відомості про запаси боєприпасів.

Витік секретних документів американської розвідки, з яких випливає, що США шпигують за своїми союзниками, викликав широкий резонанс. Більшість матеріалів уже видалена з мережі.

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